首艘獵雷濱海戰鬥艦部署巴林 取代木殼獵雷船

圖為濱海戰鬥艦薩凡納號（USS Savannah）。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕經過數十年整合，美國海軍終於把掃雷模組整合進濱海戰鬥艦「坎培拉號」（ LCS-30 ）與「聖塔芭芭拉號」（ LCS-32 ），並部署「坎培拉號」至中東巴林，預計逐步取代中東的4艘老舊獵雷艦。

星條旗報報導，該地區服役的老式復仇者級反水雷艦維護成本越來越高，他們採用玻璃纖維覆蓋的木殼船體。

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報導指出，「坎培拉號」的獵雷模組曾計劃在2015年達到初始作戰能力，但可靠性問題將其推遲到2023年，迫使海軍繼續部署較舊的獵雷系統。坎培拉號最高時速約為可達46英里（約39.9海里），而復仇者級的最高時速約為16英里（約13.9海里）。

美國第五艦隊的作戰區域覆蓋包括阿拉伯灣、阿曼灣、紅海、印度洋部分地區以及霍爾木茲海峽、蘇伊士運河和曼德海峽三個關鍵咽喉要地。「坎培拉號」最終將與另外三艘沿海戰鬥艦一起長駐在巴林。

濱海戰鬥艦的掃雷模組由多個獨立系統組裝而成，其中包含MH-60S「海鷹」直升機以及無人艦艇、AQS-20聲納系統以及AN/ASQ-235機載排雷系統等，計畫透過各種不同系統的搭配與組合，消除從水面至深水區水來可能帶來的威脅。美國海軍計畫生產 24 套最新的掃雷系統，且預計將隨著更新的掃雷系統或軟體的推出不斷升級。

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