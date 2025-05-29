中國武警學美軍做法 創設工坊自製單位無人機

中國武警設立「無人機專修室」等創新工坊，讓單位能自製無人機。（圖片取自X@jesusfroman）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自美國陸軍今年開啟師級自製無人機的「衝刺計畫」後，中國快速跟進，近日央視節目顯示，中國武警也設立了「無人機專修室」等創新工坊，不僅最快能2小時內組裝完畢，還能利用3D列印機，3分鐘內就列印出無人機所需零件。

軍聞網站「Defense Blog」報導，除了維修、改裝和組裝第一人稱視角（FPV）無人機，該部隊還利用3D列印機生產客製化無人機零件，包括光纖導引無人機的零件。

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報導指出，這次公開展示凸顯了中國在無人機應用方面的不斷發展，軍事和準軍事單位越來越依賴模組化、小規模製造技術來加快開發週期並擴大無人機在現實場景中的實用性。

報導指出，光纖無人機組件的進一步透露，共軍正在探索反干擾的替代方，使用物理繫留來避免幹擾無線電控制無人機的電戰威脅，這與其他國家無人機計畫的趨勢一致。

央視報導，自行製造組裝除了能繞過採購周期的漫長時間，還能自主設計掛載部件，直接能搭載自製彈藥。報導還顯示，自製的光纖導引無人機，其光纖管徑不到0.5公分，可實現強電磁干擾下實現訊號穩定傳輸。

中國武警的光纖導引無人機。（圖片取自X@jesusfroman）

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