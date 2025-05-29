【影】以色列稱首次在實戰中使用雷射武器 敵無人機遭燒灼墜毀

A World First — Combat-Proven Laser Defense, Powered by Rafael.

For the first time in history, high-power laser systems have been used to intercept aerial threats in combat.

This unprecedented breakthrough took place during the Swords of Iron War — with Rafael’s advanced… pic.twitter.com/02krOAriSj — Rafael Advanced Defense Systems （@RAFAELdefense） May 28, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕雷射武器作為未來新興武器之一，世界各國仍在加緊發展中，不過以色列軍火商拉斐爾（Rafael）宣布，他們確認首次在「鐵劍行動」的實戰中，使用高功率雷射武器並擊落無人機目標，從拉斐爾發布的影片可見，目標無人機在遭受雷射攻擊後，遭燒灼破壞而後墜毀。

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以色列拉斐爾公司28日表示，他們在「鐵劍行動」（Swords of Iron）期間首次實際使用高功率雷射武器，進行防空部署，這是世界首例。拉斐爾也在其社群媒體上表示，該雷射攔截器由拉斐爾與以色列國防部、以色列空軍密切合作研發，並由空軍防空部隊成功部署，展現出高速、精準、且每次射擊「幾乎零成本」的防禦效能，有效壓制來襲威脅。

從影片中可見，該高功率雷射武器被架設在巨大的箱型發射站上，發射槍裝置看似不大，但可360度上下靈活轉動。影片後段也公布了實戰攔截畫面，從紅外線觀測鏡頭來看，一架目標無人機的機翼遭雷射武器攻擊後，燒灼起火接著斷裂，內部電子結構可能也受損；而該雷射武器似乎還持續對無人機進行攻擊，只見畫面游標處所指向的無人機部位，仍不斷冒出火花。

以色列拉斐爾宣布，他們確認首次在「鐵劍行動」的實戰中，使用高功率雷射武器並擊落無人機目標。從發布的影片可見，無人機在遭受雷射攻擊後，似乎遭燒灼破壞而後墜毀。（圖片擷取自拉斐爾公司影片/本報合成）

拉斐爾公司表示，這次初步的雷射武器部署，是為未來引進「鐵束」（Iron Beam）系統而鋪路。「鐵束」系統是拉斐爾公司研發的新一代雷射武器，設計目的是與以色列的「鐵穹」與「大衛彈弓」（David’s Sling）中程防空系統協同作戰，構成分層式防空網。

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