僅650噸能帶36枚防空飛彈 瑞典明年啟動5艘「偉士比」巡邏艦大升級

「偉士比級」巡邏艦升級後，將可發射「海上攔截者」飛彈。（取自紳寶臉書）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕瑞典國防物資管理局（FMV）近期已與廠商紳寶（Saab）簽署合約，將委由後者自明年起執行5艘「偉士比級」巡邏艦升級工作。排水量僅650噸的偉士比級巡邏艦，現有防空戰力薄弱，將透過這次升級裝設垂直發射系統，以及至多36枚、射程達25公里的「海上攔截者」飛彈，使整體防空戰力獲得關鍵升級。

根據紳寶28日發布訊息，其與瑞典國防物資管理局已簽署合約，為瑞典皇家海軍所屬5艘偉士比級（Visby-class）巡邏艦進行升級，裝設歐洲飛彈大廠MBDA的「海上攔截者」（Sea Ceptor）飛彈。這次升級將斥資16億瑞典克朗（約新台幣49.6億元），顯著提升瑞典與北約的防空能力。

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瑞典國防物資管理局（FMV）近期已與廠商紳寶（Saab）簽署合約，執行該國海軍5艘「偉士比級」巡邏艦升級工作。（取自紳寶臉書）外國軍聞網站《海軍科技》（Naval-technology）28日報導，偉士比級巡邏艦的升級案始於明（2026）年，新裝設的海上攔截者飛彈，可望使偉士比級艦打擊25公里外的空中目標，也是這型艦2009年以來，首度具備操作飛彈防空的能力。在此之前，偉士比級僅能仰賴艦艏的57公厘艦砲，進行有限度的防空作戰。

海上攔截者飛彈是通用模組化防空飛彈（CAMM）的艦射版，值得一提的是，偉士比級將配備3具三聯裝「擴增發射系統」（ExLS），每一具可裝填4枚「海上攔截者」飛彈，換句話說，若偉士比級艦「裝好裝滿」，至多可攜帶36枚海上攔截者防空飛彈。

在2010年前後問世的偉士比級巡邏艦，排水量僅650噸，卻有著相當新穎的匿蹤外型設計，且在完成升級工作後，將至多搭載36枚海上攔截者防空飛彈，並維持原有的8枚RBS-15反艦飛彈，對於一艘排水量僅650噸的小型作戰艦而言，火力相當驚人。

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