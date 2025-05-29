中國亮劍SWS3！新型砲彈合一防空系統反制低空威脅

圖為中國新研發的SWS3型35公厘砲彈合一防空系統。此款機動短程防空平台搭載於輪型甲車上，專為反制無人機、巡弋飛彈及精準導引彈藥等低空飛行威脅而設計。（圖取自微博）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《defence blog》報導，中國已研發出新型SWS3 35公厘砲彈合一系統，此為一種機動型短程防空平台，旨在反制如無人機、巡弋飛彈及精準導引彈藥等低空飛行威脅。

該系統整合了雙聯裝35公厘機砲與地對空飛彈發射莢艙，搭載於6x6或4x4輪型裝甲車輛上，提供一套具備彈性與快速反應能力的防空解決方案。SWS3系統透過模組化雷達陣列及光電瞄準設備，實現整合性的偵測、追蹤與接戰能力。這些特性使其不僅能獨立作戰，也能納入更廣泛的多層次防空架構中進行網路化部署。

請繼續往下閱讀...

報導指出，此系統的射控解決方案支援研發單位所稱的「1+1攔截」模式，能在一次協同接戰中，結合機砲火力與飛彈火力打擊空中目標。這種設計提供了冗餘性，目的在於提升應對包含多個不同高度、不同速度來襲目標的飽和攻擊情境下的作戰效能。

據稱，SWS3系統的設計理念受到了部分國際同類型系統的啟發，例如俄羅斯的鎧甲-S1（Pantsir-S1）、德國的螳螂（MANTIS）以及美國陸軍的機動短程防空系統（M-SHORAD）。這些系統均整合了飛彈與火砲組件，用於低空防禦。然而，SWS3系統也反映了基於中國自身操作需求及著重於反制日益增長的小型無人飛行載具（UAVs）威脅的本土化適應與考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法