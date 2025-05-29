為何潛艦後續艦預算未解凍？ 因為解凍條件與「海鯤號」海測綁一起

海鯤號潛艦原定今年4月海測，但迄今仍尚未啟動。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」持續進行海測前準備，7艘後續艦採購預算也自今年起執行。不過，潛艦後續艦今年度20億元預算遭立法院凍結半數，迄今未見解凍徵兆，引起眾多網友討論。這是因為，立法院審議國防部今年度預算時決議，此案預算必須等到海鯤號海測結束且通過，並由國防部向立法院院會專案報告，經同意後才使得動支所致。

「海鯤號」潛艦已完成泊港測試（HAT），原預計於今年4月啟動海上測試（SAT），迄今卻尚無動靜。國防部長顧立雄日前接受本報專訪時重申，海鯤號須達安全條件才會進行海測，並沒有時間表；海軍參謀長邱俊榮中將昨日於國防部例行記者會之中表示，海鯤號仍進行安全評估當中，但今年11月交艦的目標仍未改變。

海鯤號海測期程延後，也連帶影響相關預算執行。海軍自今年至2038年編列2840億8080萬元預算，籌獲7艘後續艦，並以「2、3、2」批次方式籌建，今年度執行20億元預算。不過，立法院去年底、今年初審查國防部今年度預算時，國民黨、民眾黨立委主張，為有利國會監督潛艦後續艦，因此將今年度預算凍結一半、10億元，待海鯤號潛艦完成海測且通過後，國防部須向立法院進行專案報告，經同意後始得動支。

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海鯤號後續艦預算若要解凍，必須過立法院院會這關。圖為立法院院會開會情形。（資料照）這也是國防部近期將大量的預算解凍案送交立法院，卻未見海鯤號後續艦相關預算解凍案的主因。另外，相較於立委凍結預算時，要求主管機關提出書面報告後直接解凍，或者經過委員會同意後始得動支，海鯤號後續艦的解凍條件，拉高至立法院院會專案報告層級，是較為少見的情形。

另一方面，海鯤號潛艦尚有一小部分預算尚未執行，今年度將執行5億8495萬7000元，用於MK-48重型魚雷籌獲等工作，原本在野黨立委有意凍結此案，但經立法院外交及國防委員會朝野立委達成共識後，預算凍結提案改為主決議，並未影響此案預算支用。

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