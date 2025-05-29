三巨頭壓陣！美軍雙航艦加兩棲攻擊艦 坐鎮印太「秀肌肉」

尼米茲號（見圖）協同華盛頓號，美軍強化印太雙航艦威懾。（圖取自美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍核動力航空母艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN 68）近期在南海執行了高強度任務，與此同時，另一艘航艦喬治華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）亦部署於東北亞附近海域，形成了美軍在印太地區罕見的雙航空母艦部署態勢。此舉被視為美國對此情勢日益緊張區域展現其維護和平、航行自由與穩定承諾的具體行動。

軍聞網站《Army Recognition》報導，根據美國海軍5月27日消息，尼米茲號艦載機於南海執行高強度飛行任務，由第22戰鬥攻擊中隊「戰鬥紅雞」（VFA 22）的F/A-18F超級大黃蜂戰機參與。尼米茲號隸屬第七艦隊，率領第11航艦打擊群（CSG 11），於3月21日自華盛頓州基察普海軍基地出發，展開印太部署，預計為其退役前最後任務。

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美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖取自美軍DVIDS網站）

報導指出，美軍在西太平洋同時運作兩支航空母艦打擊群，具有高度的戰略意義。這種雙航艦的協同部署並不常見，它強有力地展示了美國的軍事決心、遠程兵力投射能力以及跨單位聯合作戰的協同效能。此舉不僅旨在強化對潛在對手的威懾力量，同時也致力於提升與區域盟邦共同執行任務時的互操作性，並清晰傳達美國有能力且將持續在國際水域自由行動的立場。

此外，美利堅號（USS America, LHA 6）兩棲突擊艦也在菲律賓海活動，可搭載F-35B匿蹤戰機與MV-22魚鷹機，增強空中與兩棲戰力。三艦聯手構築多層防禦態勢，提升印太地區的靈活應對能力。

南中海是全球貿易要道，每年通過的貿易額達數兆美元。面對中國擴張性海洋主張與軍事化行動，美國強調維護航行自由與國際法，確保海域穩定。尼米茲號的行動強化威懾力，支持區域盟友，並確保關鍵航道暢通，捍衛自由開放的印太秩序。

尼米茲號為尼米茲級航艦，1975年服役，可搭載60多架飛機，是美海軍核心戰力。南海主權爭議涉及多國，美國透過航行自由行動，反制中國的「灰色地帶」策略。

隸屬美國海軍「美洲獅」電子作戰中隊（VAQ-139）的一架EA-18G咆哮者電子作戰機，於5月27日自尼米茲號航空母艦（USS Nimitz, CVN 68）飛行甲板起飛，在南海執行任務。（圖取自美軍DVIDS網站）

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