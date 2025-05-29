外型酷似我國「獵豹」...中國新款ZTL-19輪型戰車開始量產交軍

中國已開始交運一款外型相當酷似我國「獵豹」的輪型戰車，這些新款車輛被正式命名為ZTL-19。這款戰鬥車將於近期（本月底）開始量產和交軍（圖片擷取自@jesusfroman的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國由雲豹裝步戰車所衍伸的105公厘「獵豹」輪型戰車，目前仍在測試修正中；不過，近日社群流傳一系列中國解放軍的鐵運照片卻發現，中國已開始交運一款外型相當酷似我國「獵豹」的輪型戰車，這些新款車輛被正式命名為ZTL-19。這款戰鬥車將於近期（本月底）開始量產和交軍。

據軍聞網站《Defense Express》報導，中國一支由最新型ZTL-19輪型戰車組成的大型貨運列車的動向曝光，並被上傳至社群媒體流傳；這些新造的裝甲車預計於本（5）月底開始大量生產並交付給中國解放軍。報導還研判，大量的ZTL-19交付部隊，顯然是為了入侵台灣而做準備。

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ZTL-19是從現役的ZTL-11輪型戰車所進一步改良而來，不只外型、車重與構型有所改變外，底盤變變得更酷似西方的史崔克裝甲車。圖為ZTL-19被目擊鐵運。（圖片擷取自@jesusfroman的Ｘ帳號）

據報導，ZTL-19是從現役的ZTL-11輪型戰車所進一步改良而來，不只外型、車重與構型有所改變外，底盤變得更酷似西方的史崔克裝甲車。從網路流傳的照片中可見，ZTL-19帶有更矮長型的車身，主砲塔相對變小與後置，外部亦鎖上了多片的外掛裝甲，搭配全綠色的車體顏色，外型極為相似「成功降低車高版」的我國「獵豹」輪型戰車。



中國的ZTL-19（上）與我國的「獵豹」輪型戰車（下）比一比，兩者在外型上有高度相似！（圖片取自@jesusfroman的Ｘ帳號、資料照/本報合成）

報導指出，ZTL-19配備了一門105公厘戰車砲，能夠發射導引飛彈、OBPS穿甲彈（西方稱APFSDS-T）和高爆砲彈（HE）；另外，它的車頂還配有一挺12.7公厘遙控機槍及7.62公厘的同軸機槍，至於其周圍裝甲應能抵禦7.62公厘的子彈，正面裝甲則預估可抵擋14.7公厘的子彈。若從砲塔後部的圖像分析看，ZTL-19很可能配備有自動裝彈機，這點就與我國的「獵豹」有所不同。

中國能夠如此快速的推出ZTL-19，是有賴於在ZTL-11輪型戰車上的研製經驗，而我國目前尚未有量產服役的輪型戰車，因此整個研發工作必須從頭來過，「獵豹」的底盤需求也有別於現役「雲豹」裝步戰車底盤，致使研改工作面臨諸多挑戰。

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