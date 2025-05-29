美軍「GHOST」幽靈出擊！近30億研發匿蹤無人機 抗高強度空域威脅

圖為通用原子航空系統公司（GA-ASI）於2022年美國空軍協會（AFA）年會的攤位，展示其對未來先進無人機系統的構想。該公司目前正為美軍研發前述報導中的GHOST油電混合匿蹤無人機。（取自GA-ASI官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈公告，授予通用原子航空系統公司（GA-ASI）一紙9920萬美元（約新台幣29.69億元）合約，開發採油電混合動力與導風扇（ducted fan）技術的下一代無人機系統（UAS）。此計畫旨在強化美軍在高強度競爭環境下的情監偵暨打擊（ISR/strike）能力。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此獨家發包（sole-source award）合約隸屬美空軍「GHOST」專案，該專案旨在開發一款新型無人機，其專案代號「GHOST」的縮寫據稱與該無人機的核心設計相關。合約涵蓋新型油電混合無人機的設計開發，採成本加固定費用（cost-plus-fixed-fee）執行。

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新系統整合導風扇推進，以提升效率、降低聲學與熱訊號，並強化在「受拒止空域」（denied airspace）的持續作戰力。研發製造將於通用原子總部加州波威市（Poway, California）進行，預計2028年8月完成。

五角大廈公告指出，合約授予時已撥付2024財年2680萬美元（約新台幣8.02億元）的研發測試評估（RDT&E）經費。授權單位為俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）的空軍研究實驗室（AFRL）。

五角大廈對技術細節著墨不多，但外界認為通用原子在油電混合推進研發已久。先前報導指該公司測試含導風扇的推進配置，並探索長達60小時飛行時間的情監偵平台。惟此合約下「GHOST」無人機的最終配置與性能，尚無官方公開資料。

依專案範疇與特性，此新型無人機或為通用原子開發之MQ-9「死神」（Reaper）無人機的潛在後繼者。「死神」為美軍過去十餘年情監偵與打擊主力，但在先進防空與電戰威脅下於高競爭空域面臨挑戰。新一代GHOST無人機旨在因應未來更複雜的作戰環境。

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