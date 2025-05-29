洛馬強推F-35升級版 執行長稱可選「無人駕駛」力挽頹勢

洛克希德·馬丁公司正計畫開發可選無人駕駛版本的F-35戰機，作為其在「次世代空優戰機」競標失利後，力圖升級並鞏固市場地位的關鍵策略。（圖取自美軍DIVDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國空軍「次世代空優戰機」（ NGAD）競標失利後，軍工巨頭洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）正積極尋求新出路。該公司執行長泰克萊特（Jim Taiclet）28日宣布，計畫開發一款可選無人駕駛的F-35戰機，作為該機型一系列重大升級的核心，意圖在激烈的市場競爭中扳回一城。

美國《防務一號》（Defense One）網站報導，泰克萊特在伯恩斯坦年度策略決策會議（Bernstein’s Annual Strategic Decisions Conference）上透露，F-35的潛在升級涵蓋改良匿蹤塗層、新發動機噴嘴、外型調整、增強電子戰能力及自主飛行技術。

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他強調，基於公司為NGAD計畫投入的研發，「F-35有望在相對短時間內實現飛行員選配功能」。儘管F-35已有部分自主飛行紀錄（如2023年飛行員彈射後自主飛行11分鐘），但全無人駕駛版本先前未曾公開討論。

泰克萊特上月曾首提「超級強化版」F-35概念，宣稱能以一半成本達到第六代戰機80%性能，預計二至三年內可進入飛行測試。

報導指，此升級計畫被視為洛馬彌補失去空軍F-47戰機訂單（由波音公司獲得）及被海軍F/A-XX計畫排除後營收缺口的關鍵策略。然而，五角大廈是否買單這款「法拉利版」F-35仍是未知數。

F-35長期在技術整合上遭遇挑戰，其關鍵的「技術更新3」（TR-3）軟硬體升級計畫已延遲數年，此為後續Block 4批次改良的基礎。泰克萊特對此表示，TR-3預計今年底前能完全具備作戰能力，目前整合瓶頸在於新型「分散式孔徑系統」（DAS）感測器套件與TR-3系統的匹配。

F-35未來採購前景也不明朗。五角大廈資金轉向新重點項目，加上此前美國總統川普的顧問馬斯克等人對F-35提出質疑，以及川普對北約的態度可能影響歐洲國家採購意願。

儘管如此，泰克萊特對維持每年156架的F-35生產速率仍表樂觀，他認為憑藉F-35的性能優勢及已深入歐亞的全球供應鏈，國際需求將持續強勁。他強調：「在地緣政治威脅升高的當下，F-35是唯一能與第五代對手戰機匹敵的量產機種。」

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