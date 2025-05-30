國家優先！前雲林艦長倪志忠應對中國「聯合利劍」缺席女兒畢典

〔記者涂鉅旻、陳治程／高雄登艦報導〕海巡署維護我國海域秩序，更在中國海警船襲擾時堅守我24浬鄰接區。海巡署南機隊隊長倪志忠回憶，他去年5月擔任雲林艦艦長時，適逢中國「聯合利劍-2024A」軍演，他率艦應對，因而錯過女兒的大學畢業典禮。雖然感慨，但他強調，「我是國家的公僕，我存在目的，在於國家需要我的時候，我要在」。

雲林艦是台船打造的4000噸嘉義級巡防艦三號艦，去年3月交付海巡署，是海巡署艦隊的中堅核心，其高達1萬浬（約1萬8520公里）的最大航程，以及完善的醫療設施、直升機機庫與甲板、高度自動化的各項系統，及足以自衛的武裝，使其得以扮演海上「野戰醫院」角色。

海巡署雲林艦首任艦長、現任南機隊隊長倪志忠。（海巡署提供）倪志忠去年3月接任雲林第一任艦長，在總統賴清德去年12月訪問友邦帛琉期間，率雲林艦至該國海域，與友邦海上執法單位共同演練。擁有六任艦長經驗的倪志忠表現獲得認可，今年2月升任艦隊分署南機隊隊長。

對於中國對我國軍演與灰色地帶襲擾愈趨頻繁，倪志忠回憶，他對於去年5月中、下旬的任務記憶猶新，當時他擔任雲林艦長，與雲林艦人員在港內待命了3天，在研判中國軍演可能不會發動後，他就收拾行李準備離艦，準備北上參加就讀台灣大學的女兒畢業典禮。

請繼續往下閱讀...

雲林艦為排水量最大的海巡署巡防艦，在海上執法、應處灰色地帶手段扮演重要角色。（記者涂鉅旻攝）豈料，倪志忠在離艦前，接獲中國發動「聯合利劍-2024A」軍演的消息，當時他接獲上級指令出勤，只能打電話跟太太說，可能沒辦法參加女兒的畢業典禮。他女兒隨後哭著打電話跟他說：「爸，這是我一生一次的畢業典禮！」但他認為，應對中國軍演，他一定要帶著船出去才會放心，因此，他只能安撫女兒說，「我是國家的公僕，我存在的目的，是在於國家需要我的時候，我要在」。海巡署南機隊隊長倪志忠。（記者涂鉅旻攝）

中國於2024年5月23日、24日間發動「聯合利劍-2024A」軍演，在台灣本島附近畫設5個操演區，並將東引、馬祖、烏坵、金門周遭海域納入操演範圍。我國國防部統計，光是5月24日，就偵獲62架次軍機、27艘次軍艦與海警船在我國周遭演訓。我國海巡署艦艇配合海軍行動，採取併航、廣播驅離等手段，阻止中國軍艦、海警船進逼我24浬鄰接區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法