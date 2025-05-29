不受印巴擊落影響 印尼有意再添購8至16架「飆風」戰機

法國總統馬克宏近日訪問印尼，雙方表態了加強戰略夥伴關係的意願，其中之一就是有意再添購8至16架的「飆風」戰機。圖為法國空軍的「飆風」。（圖片取自法國空軍臉書）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕法國製的「飆風」戰機（Rafale）因參與印巴衝突而再度被關注，不過印尼不受印度「飆風」被擊落的影響，在法國總統馬克宏近日訪問印尼期間，雙方皆表態了加強戰略夥伴關係的意願，其中之一就是有意再添購10餘架的「飆風」；儘管印尼尚未獲得2022年所購的42架戰機，但仍有意獲得更多法國製的軍備。

軍聞網站《Army Recognition》報導，法國總統馬克宏近日前往印尼進行國是訪問，結束後與印尼總統佐科威於雅加達共同召開記者會，宣布雙方將進一步強化戰略國防夥伴關係，並針對多項海、陸、空裝備展開高層磋商；其中空軍方面，印尼有望再促成8至16架的「飆風」戰機新訂單，而具體數量將視印尼國防預算編列而定。

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若雙方進一步簽署訂單，這將是繼2022年的42架訂單後，再度追加數量；儘管目前交付延期，印尼尚未獲得戰機。圖為法國空軍的「飆風」。（圖片取自法國空軍臉書）

若雙方進一步簽署訂單，這將是繼2022年的42架訂單後，再度追加數量；儘管目前交付延期，印尼尚未獲得戰機，但首批預計會在明（2026）年初到貨。與此同時，法印兩國空軍已展開實質合作，包括法國戰機定期參與「飛馬」（Pegase）區域兵力投射任務，協助印尼熟悉「飆風」戰機作戰環境與性能，並強化雙方在戰術、教範與後勤層面的協調。

報導表示，預計交付給印尼的飛機包括單座的「飆風C型」和雙座的「飆風B型」，這些飛機可能是F3R或F4的版本，它可支援多種彈藥，包括雲母（MICA）和流星（METEOR）空對空飛彈、SCALP巡弋飛彈、飛魚反艦飛彈、AASM導引炸彈等，加上機體內部的30公厘機砲，將大幅提升印尼空軍的作戰潛力。

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