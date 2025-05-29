南韓P-3C反潛機墜毀 至少3人殉職、1人凶多吉少

南韓海軍一架P-3C反潛機，29日下午從浦項海軍基地起飛，正在執行訓練任務，隨後在慶尚北道浦項市的浦項機場附近墜落山中。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓1架海軍1架P-3C反潛機今（29）日下午1點52分左右墜毀，綜合外媒最新的報導資訊，這架反潛機上一共有4人，在慶尚北道浦項市南區撞山，搜救單位已發現3具遺體，另一人則凶多吉少。

根據《韓聯社》報導，南韓海軍一架P-3C反潛機，今日下午從浦項海軍基地起飛，正在執行訓練任務，隨後在慶尚北道浦項市的浦項機場附近，墜落於山區之中，疑似是在降落的過程中，由於不明原因墜機。



這篇報導指出，事發時，這架P-3C反潛機上共有4名人員，截至目前為止，搜救人員已經在墜機地點發現3具遺體。根據南韓警方消息，目擊者們稱飛機墜落後，一股濃煙從半山腰竄出。

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南韓《東亞日報》則報導，這架南韓海軍P-3C反潛機墜毀後，研判機上4人已全數罹難。事故導致附近森林發生火災，消防員努力撲滅火勢。

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