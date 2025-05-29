中國遼寧艦現身西太、轟-6戰機進駐南海 強化軍事施壓第一島鏈

圖為中國遼寧號航空母艦。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國本月以來明顯擴大在東亞海域的軍事行動，派遣規模空前的海軍與海警艦隊進出第一島鏈周邊水域，出動兩艘航母編隊與多架戰機，區域情勢更形緊張。根據《路透》援引多位區域安全官員與軍事監控文件的報導，中國此舉被視為藉地緣動盪之機，鞏固對周邊海域的戰略主導地位。

報導指出，自5月初以來，中國頻繁派遣艦隊接近台灣、日本南部島嶼、東海與南海，其中5月21日與27日分別部署近60艘與超過70艘船艦，約4分之3為飛彈護衛艦與驅逐艦。此外，中國兩支航空母艦戰鬥群相繼出動：山東號位於南海，遼寧號則接近台灣東南外海，並在東海與黃海模擬攻擊外國船艦與飛機。

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一名安全官員說，中國正對第一島鏈施壓，島鏈從日本南部延伸至台灣、菲律賓與婆羅洲，戰略上封鎖中國東部海岸。另一名官員指出，中國意圖展示其在自家水域的行動自由，並強化區域制海與制空能力。

衛星照片顯示，5月中旬，中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。（路透）

中國近期也加強南海軍事部署。據《路透》28日獨家披露，最新衛星影像顯示，解放軍兩架配備巡弋飛彈的轟-6遠程轟炸機，5月中旬降落西沙群島永興島，為2020年以來首見，疑似針對美菲及區域局勢釋出戰略訊號。中國還部署了兩架運-20運輸機與一架空警-500預警機，顯示解放軍正演練複合型空中指管與兵力投送能力。此舉正值菲中緊張、美歐領袖5月30日將齊聚新加坡「香格里拉對話」前夕，凸顯南海正成為空中軍力展示新點。

新加坡南洋理工大學學者許瑞麟（Collin Koh）認為，此舉可能是針對菲律賓與美國的訊號。台灣國防部說，將依威脅等級提升戰備狀態。

中國近兩週宣布多處沿海實彈演習區，一處面向台灣西南，並在福建實施兩棲演練，但未公布確切地點。日本防衛省公布，遼寧號艦隊穿越沖繩進入西太平洋，並在東海實施艦載機起降訓練。日本航空自衛隊緊急升空戒備。日本內閣官房長官林芳正28日說，將持續密切監控。中國外交部發言人毛寧則稱行動符合國際法，盼日本理性看待。

與此同時，中國與菲律賓在南海桑迪礁（Sandy Cay，中方稱鐵線礁）對峙升溫。中國要求菲方停止挑釁，菲律賓海軍發言人崔尼達（Roy Vincent Trinidad）批評中國「非法存在」破壞區域和平。在台灣，中國針對總統賴清德上任一週年，已進行三輪大規模軍演，意圖施壓台灣。

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