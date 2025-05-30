芬蘭戰備道「大又美」荷 F-35首度起降演練空軍戰力保存

F/A-18C/D起降使用鉤索快速截停。（圖取自X@FinnishAirForce）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕芬蘭空軍26至29日舉行「Baana 25」戰備道起降演訓，荷蘭空軍首度派遣F-35A戰機參與模擬演練，芬蘭F/A-18C/D並使用鉤索快速煞停，強化盟國作業互通性、驗證戰時疏散與戰力保存。

The Finnish Air Force will operate from the Tikkakoski highway strip in the #Baana25 exercise next week.



Readiness to operate from a dispersed base network is part of the Finnish Air Force's mobile battle concept.#ilmavoimat #SecuringTheSkies #WeAreNATO pic.twitter.com/nuTBUEItR4 — Ilmavoimat （@FinnishAirForce） May 23, 2025

軍聞網站「The Aviationist」報導，本次「Baana 25」演訓於蒂卡科斯基（Tikkakoski ）的E75高速公路戰備道進行起降演訓，並有20餘架盟邦軍機、近2000名官兵參與。除芬蘭空軍F-15參演之外，F/A-18C/D也擔綱重任，里爾35、鷹式教練機等並輪番起降，荷蘭也首度出動2架F-35A飛抵芬蘭，參與戰備道起降演練，驗證分散部署、轉場疏散與維持續戰能力等多項目標。

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報導指出，荷蘭F-35A是在28日從蒂卡科斯基西南方180公里處的皮爾卡拉空軍基地飛抵戰備道路段參與演訓；儘管2架F-35A僅放下起落架執行「觸地重飛」課目，並未實際執行降落與起飛程序，但已驗證戰時轉場與疏散戰力的可行性，有助於提升未來「彈性戰鬥部署」可行性。

荷蘭F-35A演練觸地重飛項目。（圖取自X@FinnishAirForce）

芬蘭空軍表示，在「Baana 25」期間，部隊將接受在公路地帶作戰、使用空軍分散作戰概念以及與盟軍合作的訓練。

報導說，戰備道起降為芬蘭空軍定期訓練課目，芬蘭加入北約後，已於2023年與2024年，分別邀請挪威與美國空軍F-35A實際執行戰備道演訓，今年則擴大讓荷蘭F-35A機隊參與；除藉此分享相關操作經驗予盟國，提升作業互通性，也能在友軍基地遭逢敵方攻擊受損之際，透過迅速疏散戰機維繫空防戰力。

圖為鷹式教練機。（圖取自X@FinnishAirForce）

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