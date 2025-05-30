陸航601旅不只飛阿帕契還能划龍舟 少將旅長曾明雄親自帶隊參賽

2023年參與陸軍湖口營區開放的AH-64E攻擊直升機，機首下方還有鯊魚嘴的限定特殊塗裝。（本報資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕代號為「龍城部隊」的陸軍航空特戰指揮部601旅，以AH-64E阿帕直升機為作戰主力，「龍城部隊」可不是只會開直升機，划龍舟的戰力也是嚇嚇叫，601旅這次就報名參加桃園市政府舉行的「2025年龍潭歸鄉文化節龍舟賽」，還由601旅少將旅長曾明雄親自率隊參賽。

曾明雄少將是資深的陸航飛行員，曾任601旅中校作戰隊隊長，而後轉任各個職務擔任幕僚，在去年12月調任為航特部飛訓部指揮官，並晉任為陸軍少將，今年2月16日再調任為陸航601旅旅長。

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曾明雄少將（左），2月16日調任為陸航601旅旅長。（圖：取自高雄市阿蓮區公所臉書專頁）

桃園市政府將於端午連假舉行「2025年龍潭歸鄉文化節龍舟賽」，陸軍航空第601旅旅長曾明雄少將率領官兵組成龍舟隊參加機關組比賽，隊員們利用每天體能活動時間，不畏盛夏酷熱積極練習，以高昂士氣及拚鬥到底的意志，全力爭取榮譽與佳績，充份展現強健體魄與精神戰力。

曾明雄少將表示，龍舟比賽著重團隊合作，在號令聲中齊心合力朝目標前進，部隊運作亦是如此，官兵在幹部領導指揮下，上下一心、同舟共濟完成戰訓本務，期勉全體官兵藉由各項任務或活動，增進彼此情誼，凝聚團隊向心，共同營造友善愉悅的工作環境。

陸航601旅報名參加桃園市政府舉行的「2025年龍潭歸鄉文化節龍舟賽」，由601旅少將旅長曾明雄（圖前中，奪旗手位置）親自率隊參賽。（圖：軍聞社提供）

陸軍航空第601旅旅長曾明雄少將（後排中）率領官兵組成龍舟隊參加機關組比賽，隊員們利用每天體能活動時間，不畏盛夏酷熱積極練習，以高昂士氣及拚鬥到底的意志，全力爭取榮譽與佳績。（圖：取自601旅臉書專頁）

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