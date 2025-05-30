海巡艦艇「換血」有感 雲林艦艦長點出這門砲進化是關鍵

海巡署4千噸級巡防艦「雲林艦」。（海巡署提供）

〔記者陳治程、涂鉅旻／高雄登艦報導〕我國四面環海，無論在經貿、能源都高度仰賴海上運輸，也因而催生出維護海上主權的海巡署。然而，印太地區海運興盛，不只偷渡、走私日益猖獗，近年衍生的非法越界、海纜破壞等行徑，更加重了海巡的執法負荷。曾在偉星艦服務的雲林艦艦長石介璋認為，海巡艦隊成立20餘年來艦艇幾經更新，「高壓水砲」的升級令他最有感，因為那正是他們海上執法時，不用槍砲卻能有效嚇阻的最大利器。

海巡署南部地區機動海巡隊雲林艦艦長石介璋，過去曾於偉星艦擔任大副、艦長。（記者陳治程攝）

警察大學水警系研究所出身、現任海巡署南部地區機動海巡隊雲林艦（CG-5003）艦長的石介璋向本報分享，他過去曾在海巡緝私艦「偉星艦」（CG-102，已退役）上服務，海巡早期船艦的生活品質不比現今，執法裝備也不夠符合海巡人員需要；隨著政府推動海巡各級船艦更新，這種現象已不復見，他也直言，現今已然成為海巡船艦「標配」的高壓水砲，就是最好的例子。

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海巡的高壓水砲通常在艦艏、艦艉皆有安裝，其水柱逾百公尺的強力射程，是海上消防、執法驅離的利器，就在本（5）月初，台中艦（CG-1002）就曾在東沙海域巡弋期間，以水砲將越界的中國漁船強勢驅離，在我國主權水域遂行海上執法。

本（5）月三日在我國東沙海域遭海巡台中艦（CG-1002）以高壓水砲強制驅離的中國籍漁船。（海巡署提供）

事實上，2000年誕生的海巡署在成立初期，旗下艦隊主要是由海軍快艇、財政部關稅總局（現財政部關務署）巡防艦，以及農委會移撥的漁業巡護船組成，這些二手船隻不只船齡高、設計過時，生活空間不利海巡人員活動；各船配備更不盡相同，連帶影響人員執法效率。

以「偉星艦」為例，該艦滿載排水量逼近2千噸，其艦載武裝包含20公厘機砲、T90重機槍，以及T75班用機槍；必要時還可實施「平戰轉換」發射雄風二型反艦飛彈；然而，這款船並未搭載高壓水砲，也不具直升機落艦和駐艦的能力，形成後進的同級艦形成區別。

海巡2千噸級巡防艦「偉星艦」（CG-102），已於今年4月25日退役。（海巡署官網）

海巡署表示，東沙海域自今年1月以來已驅離中國越界漁船30船、111艘次，20日還在金門二膽逮捕中國偷渡客；而在前（28）日，海巡署「巡護八號」船更在東沙海域偵獲未開船舶識別系統（AIS）的中國海警船，凸顯海巡在現今情勢下，任務已從最初的緝私、護漁、海洋保育，衍伸至灰色地帶狀況處置，而新一代海巡艦艇也將續守前線，持續捍衛我國海洋主權。

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