空勤黑鷹、陸軍CH-47水袋滅火真帥！ 美「消防鷹」高效率裝備更酷

在所有水袋的訓練中，取水的畫面是最具張力，但也是最具高風險難度的；而美國新的「消防鷹」，使用另一種酷方式，無需吊掛水袋，使滅火任務更安全、更有效率。（圖片來源：軍聞社、資料照、Sikorsky影片/本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍日前邀請媒體見證CH-47「契努克」直升機的吊掛實力，並實際展現水袋吊掛的消防演練；而這個任務，空勤總隊的UH-60「黑鷹」直升機也能辦到。在所有水袋的訓練中，取水的畫面是最具張力，但也是最具高風險難度的，相比在美國的消防體系中，他們新選用了特殊改造過的「消防鷹」，在不用水袋的情況下，使滅火任務更安全、更有效率！

由於「黑鷹」直升機與「契努克」直升機擁有良好的負重能力，因此目前我國空勤總隊與空軍在執行消防水袋任務時，都優先選用該2機種進行，兩者同時也都肩負了「平戰轉換」的重要潛力。對空勤總隊來說，消防水袋吊掛是空勤的平時核心任務之一，戰時則可協助空軍實施運補或機降；而對空軍而言，除了戰時肩負重型物資運補外，平日也可協助民間執行消防滅火任務，兩者相互支援。

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空勤總隊的UH-60「黑鷹」執行消防水袋取水。（資料照/記者劉宇捷攝）

記者日前前往內政部空勤總隊，實地了解消防水袋的訓練過程，據現場了解，這個看似小小的消防水袋，光是皮革製的外袋空重就近200公斤，而其一次可裝載的水量達2公噸，這個「負重」對飛行員來說是很大的影響，因為這會使飛機的操縱性、爬升率及航程有所下降，間接導致安全風險與動線規劃。而水袋於飛行途中搖晃產生的鐘擺效應，也使得直升機很不穩定。

陸軍的CH-47「契努克」執行消防水袋取水。（軍聞社提供）

此外，據軍媒報導，駕駛CH-47的飛行員也分享，機組員在水面取水的操作看似簡單，但實際執行卻相當困難，不僅因為水域周遭沒有顯著標的物可供飛行員參考保持位置，也因為直升機的旋翼會產生強大氣流，使水面產生水波紋，容易造成視覺誤判。因此，需要隨時透過儀表及外界監視，前後艙人員相互提醒，確保操作安全。

有鑑於此，美國國內改開始使用另一種方式執行消防滅火任務，以洛杉磯為例他們投入了新的S-70i「消防鷹」，這款直升機具高度通用性，且不需吊掛水袋至儲水區撈水，而是採用專門掛載於機腹的適型水箱，可以在任何地方快速地將水箱裝滿，直接前往災區，也可以至水源處放下皮管取水。

比起傳統的吊掛水袋要從離地較高處投水，「消防鷹」則可以更降低高度、低空飛越火區，進行廣大範圍的精準灑水；此外，少了水袋的鐘擺效應，「消防鷹」可以比傳統的通用黑鷹在海拔上飛得更高。同時，得利於通用的設計，消防鷹的價格並不會比通用型來得高，必要時也能拆掉機上的適型水箱等設備，變成戰場救護直升機，或直接於機上掛載機槍，就能變成基本運兵型的通用直升機。

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