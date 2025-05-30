俄羅斯向利比亞交付新型裝甲車 烏前線俄軍只能開皮卡

利比亞閱兵出現嶄新戰車。（圖取自X@AfriMEOSINT）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕利比亞近期舉行閱兵儀式，展出許多從俄羅斯接收的T-72、T-62戰車，以及新式裝甲車等，軍容旺盛，卻意外觸及俄國內部民眾情緒，許多軍事粉專痛批，俄羅斯向利比亞交付嶄新裝備，俄烏前線的俄軍卻只能裝備老舊皮卡。

軍聞網站「Defense Blog」報導，利比亞近日舉行「尊嚴行動」（班加西戰役）勝利11周年紀念閱兵，閱兵式上展示了一系列現代裝甲車，包括「斯巴達克」和「虎式」裝甲車，以及罕見的俄製兩棲履帶雪地沼澤車ZSGT-34039B，該車於2023年首次公開亮相。同時展出的還有升級版蘇聯時代的T-72和T-62坦克、裝有反無人機籠的BMP-2步戰車、「鎧甲」-S1和「鎧甲」-S1E防空系統以及「道爾」-M2E地對空飛彈系統。

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報導指出，這些裝備已交付給由哈利法·哈夫塔爾領導的利比亞國民軍（LNA）。據報道，哈夫塔爾2023年訪問莫斯科進行談判，並會見俄羅斯總統普廷。

對此，俄國國內許多軍事網紅對此表示憤怒，指出烏克蘭前線的俄羅斯士兵由於裝備損失不斷增加，許多俄羅斯士兵被迫依賴改裝的民用車輛，但俄羅斯卻提供利比亞嶄新裝備。

報導說，利比亞國民軍公開展示俄羅斯提供的裝備，改變國際對莫斯科軍工韌性的認識，但也引發國內批評，顯示俄羅斯在俄烏戰局壓力下，俄國軍備的優先事項出現分歧。

圖為SA-15防空飛彈系統。（圖取自X@Oded121351）

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