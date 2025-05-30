波羅的海小國拉脫維亞 預計增兵25％防俄入侵

圖為拉脫維亞採購的ASCOD步兵戰車。（彭博檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkeviczs）近日表示，拉脫維亞需要更多的士兵、武器和彈藥。各級武裝部隊士兵人數必須增加，目前人數為3.1萬人，長期需要增加到3.8萬人以上，這代表其武裝部隊規模將擴增25%。

軍聞網站「Defence 24」報導，拉脫維亞武裝部隊司令近期前往視察國內、波羅的海國家中最大的訓練場時表示，該訓練場的首次軍事演習預計在2026年舉行，最快甚至可能是今年。該訓練場占地超過25000平方公尺，可容納北約盟軍，擴建後能駐紮2000名士兵。他並指出，今年年底前職業軍人數量將增加500人。

請繼續往下閱讀...

報導指出，該國國防部的設想之一是將國民警衛隊規模擴大一倍，該組織目前人數約為10000人，其任務是支援軍事地面行動和緊急情況下的行動。拉脫維亞當局2023年為因應俄羅斯的軍事行動，部分恢復了2007年暫停的軍事徵兵制度。招募首先從志願者進行，如果申請人數不足，則透過抽籤的方式，每年大約有1000名公民被徵召服役。

今年春天，拉脫維亞當局與其他波羅的海國家一樣宣布，從2026年開始，他們將把GDP的5%用於軍備和安全。拉脫維亞今年則是為國防投入超過15億歐元，相當於其GDP的近3.5%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法