造價1.6億的MQ-9B無人機 沙國一次要買200架!

通用原子公司代表近期表示，公司正就與沙烏地阿拉伯談判出售200套MQ-9B。（通用原子系統官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕通用原子公司代表近期表示，公司正就與沙烏地阿拉伯談判出售200套MQ-9B。這被認為是川普先前中東訪問行程中，與沙烏地阿拉伯簽訂價值1420億美元（約新台幣4.26兆）軍售協議的一部分，若按美軍網站提供每架MQ-9B造價約5650萬美元的資訊來看，200架訂單價值起碼超過113億美元。（約新台幣3373.7億）。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，通用原子航空系統公司發言人布林克利（C. Mark Brinkley）透露，無人機數量已包含在川普與沙國的軍售協議中。他補充，該交易將包括MQ-9B空中衛士和海上衛士的一些混合設計。

請繼續往下閱讀...

布林克利表示，如此規模的交易將在美國創造約46000個就業職位，並對美國經濟產生重大影響，但這筆交易是透過對外軍售還是直接商業銷售進行還有待確定。

報導指出，通用原子總裁本人則早在今年2月，就已透露公司正在與沙烏地阿拉伯討論他所謂的通用原子歷史上「最大的潛在國際交易」，但當時並未透露無人機的數量。

報導說，該採購數字遠遠超出了戰術任務的需要，且表明了戰略野心，也就是情監偵（ISR）範圍要覆蓋沙烏地阿拉伯廣袤的領土，遏制地區威脅，並發展一個分層、分工的情監偵和打擊網絡，整合所有武裝部隊的無人系統；這筆交易代表了沙烏地阿拉伯的地緣政治聲明，強化其重新轉向美國製造的防禦系統的決心，表明沙國正加倍重視與美國、北約系統的互通性，尤其是在沙烏地阿拉伯尋求融入區域安全框架以及潛在的北約夥伴關係。

MQ-9B空中衛士專為民用和軍用空域的情監偵操作而設計，該機搭載霍尼韋爾TPE331-10渦輪螺旋槳發動機，可在12000公尺以上高度飛行40多小時。其模組化設計支援一系列有效載荷，包括高解析電光/紅外線感測器、Lynx多模雷達和用於超視距控制的雙SATCOM鏈路。該無人機的內部有效載荷容量為800磅，外部可承載高達4750磅的負載，分佈9個掛載點上。

MQ-9B海上衛士型則是空中衛士的海上版本，它維持相同的架構，但包含專用於海軍作戰的功能，包括360度海上雷達、自動識別系統（AIS）、電子戰感測器以及反潛戰配置選項。該平台配備除冰和避雷系統，機身設計壽命為40000小時。還可以配置為透過Link-16進行通訊中繼、執行機載預警和信號情報任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法