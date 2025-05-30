珍重再見...空軍F-5E/F戰機6月底正式除役 傳奇老兵將赴終點

俗稱「偵照虎」的RF-5E也確定將隨著這波計畫一并汰除。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕美規F-5系列戰機已在我國服役逾半世紀，成就了許多空軍人的珍貴回憶。而據空軍最新規劃，這批老戰士將在下個月（6月）底正式除役，包含僅存的F-5E/F及RF-5E「偵照虎」；空軍表示，目前除役儀式的細節仍在規劃中，一切按計畫執行。消息一出，代表這些2023年已卸下戰備、但仍未除役的F-5，如今將迎來最後的終點。

空軍F-5戰機即將除役的消息近年甚囂塵上，近日又有消息及媒體報導，F-5型機規劃將於6月底、7月初舉辦除役典禮。對此，空軍人士今（30）日證實，F-5E/F戰機將最快於6月底正式除役，連帶RF-5E偵照機一併辦理，一切都按計畫執行；至於除役典禮的儀程，空軍目前仍在規劃研擬中。

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據空軍最新規劃，僅存的F-5E/F及RF-5E「偵照虎」將在下個月（6月）底正式除役；至於除役典禮的儀程，空軍目前仍在規劃研擬中。圖為勇鷹（前1）及F-5戰機（後2-5）編隊滑行。（軍聞社提供）

目前，空軍僅存飛行的F-5E/F戰機都已從台東志航基地移駐花蓮基地，並與偵照隊的RF-5E一同執行最後階段的飛行任務，這些戰機數量不多，大多數的F-5E/F戰機已於前（2023）年底舉辦的儀式中卸下戰備，後續多已封存未再升空。

隨著，勇應高教機的量產交付，F-5E/F戰機也已退出「部訓機」的角色，至於RF-5E由於仍需要其偵照設備維持監偵能量，因此日前傳出，要待我國向美新採購的MS-110偵照莢艙及MQ-9B無人機到位後，才會交棒除役。如今RF-5E確定將隨著這波計畫一并汰除，是否代表著我國已陸續獲得新購裝備？對此，空軍並未給予正面回應，詳細仍有待進一步證實。

空軍人士今（30）日證實，F-5E/F戰機將最快於6月底正式除役，連帶RF-5E偵照機一併辦理，一切都按計畫執行。圖為2023年卸下戰備時的畫面。（資料照）

另外值得補充的是，空軍今年已規劃約1200萬元預算執行F-5型機的後勤維護，其中包括1100萬元委請中科院的「虎瞰相機暨航電系統維修」跨年度案，以及「F-5型機後續技術支援服務」的對外軍購案，後者若以31.97元匯率換算，需花費約100萬元新台幣，而如今已才過今年度的一半。

國防部長顧立雄日前接受本報專訪，在談及部隊編制、裝備精進議題時表示，他一直請參謀本部後勤次長室評估，凡是不符作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期的裝備，都要有決心與魄力淘汰。其中，亦點名了CM12戰車及陸軍多款牽引火砲等多項已服役非常多年的裝備。

2023年11月，擔任部訓機角色的F-5F戰機完成最後一次夜航訓練。（圖片來源：中華民國空軍臉書）

F-5系列戰機不只是許多老空軍人的回憶，更可以說是我國國造戰機的始祖！早在1965年11月，美國即陸續軍援92架單座F-5A與23架雙座F-5B，以取代老化的F-86「軍刀」，這批戰機有約42架隨後被要求交付給南越空軍，協助越南戰爭；而1973年，我國在美方的技術協助下啟動「虎安計畫」，開始在台執行F-5E/F戰機的組裝、生產，截至1986年虎安計畫結束，我國共出廠了242架單座F-5E及66架雙座F-5F，為後續「國機國造」奠定深厚基礎。

1974年10月30日，第一架「虎安計畫」自行組裝的F-5E出廠，編號5101。（圖片擷取自漢翔工業）

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