韓國HCX-23 Plus無人機航艦導入AI 構型竟神似老日本加賀號？

韓國現代重工（HD HHI）在現正舉行的MADEX 2025上新公布了其革命性的未來無人機航空母艦「HCX-23 Plus」，該艦專為無人機與人工智慧輔助作戰所優化。（圖片取自@Roni_Sont的X帳號）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕韓國現代重工（HD HHI）新公布了其革命性的未來無人機航空母艦設計，這艘名為「HCX-23 Plus」的平台是韓國傳統CVX航艦卡關的替代趨勢之一；該公司在現正舉行的MADEX 2025上說明，HCX-23 Plus取消了艦島建築，改由安裝在內部、由AI驅動的指揮套件取代。而有趣的是，其公布的船艦外型與操作概念，竟與日本1930年代的老「加賀號」航艦有幾分相似。

日本於1930年代改建而來的「加賀號」航空母艦，圖中明顯可見其分層甲板。（圖片取自@inaina777777的X帳號）

隨著無人機趨勢的興起，無人機航空母艦成為欲發展海上航空兵力的新興選擇，且入門檻可相對較低。韓國造船業在傳統CVX航艦欲到瓶頸而延遲後，無人機航艦成為跟上未來趨勢的新選擇。本（5）月28日至31日在韓國釜山舉行的「海軍防務展覽會」（MADEX 2025）上，現代重工集團展示了其革命性的下一代無人機航艦概念模型，並命名為「HCX-23 Plus」。

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South Korea Launches HCX-23 Plus Drone Carrier Concept to Redefine Naval Warfare.https://t.co/DJAANhaind pic.twitter.com/NZuo3xBDZB — Tango III's Military News （@IiiTango） May 29, 2025

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，HCX-23 Plus是該公司無人機航艦中最具野心的設計，其與傳統航空母艦不同，該艦專為無人機與人工智慧輔助作戰所優化。HCX-23 Plus在外型上採用了銳利的切面與強化匿蹤的外型設計，並完全取消傳統的艦島結構（甲板上的建築物），改以內建的AI指揮控制中樞取而代之，以減少雷達訊號的反射。

此外，艦體的飛行甲板區分艦體上層、艦艏下層，以及艦尾內凹式甲板，長型甲板可供定翼型的無人機起降，內凹式的甲板則可供垂直起降無人機使用。這些設計可同時進行起飛和降落，將定翼機與旋翼機區分，也可提高起降效率與操作安全性。

HCX-23 Plus的飛行甲板區分上層、下層，以及艦尾內凹式甲板，長型甲板可供定翼型的無人機起降，內凹式的甲板則可供垂直起降無人機使用。（圖片取自@JbcTrader的X帳號）

有趣的是，儘管航艦設計相當新穎，匿蹤的外型也相當現代，不過HCX-23 Plus在整艘船的布局設計上，似乎有點像日本在1930年改建「加賀號」航空母艦的味道，當時的「三段式」構造設計亦區分上、下層甲板，最上層作為戰機降落之用，中下層甲板作為戰機起飛之用，兩者可同時進行，藉此提高出擊及回收效率。

韓國「HCX-23 Plus」與日本初代「加賀號」比一比。（圖片取自@Roni_Sont、@inaina777777的X帳號/本報合成）

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