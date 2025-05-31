淡水河防營全年戰備無休 陸軍司呂坤修上將視導曝裝備「復仇者」

官方視導照片低調的揭露該部裝備「復仇者」防空飛彈系統。（圖片取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕端節連假期間，陸軍司令呂坤修上將「無預警」視導淡水河防部隊，特別頒發團體加菜金，嘉勉官兵戮力戰備辛勞；官方視導照片大有玄機，因為照片的一角露出的正是「復仇者」防空飛彈系統。

軍媒青年日報今天報導，呂坤修表示，近期中共以偷渡及小型船艇侵擾我國領土情事劇增，特別提醒淡水河防及戰備留值官兵提高敵情警覺，嚴密執行河防戰備任務，並與海巡、憲兵等友軍單位建立綿密監控網及情報交流機制，提升快速應變備戰能力，有效確保國家整體安全，讓國人安心過節。

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此外，呂司令叮囑各級幹部落實官兵照顧，以優質領導統御營造愉悅工作環境，凝聚單位官兵團結向心，專注戮力戰訓本務，為陸軍堅實戰力奠定良好基礎。

在陸軍提供給軍媒的照片中，右上角則露出一點點的，可以發現正是「復仇者」防空飛彈系統的發射塔及飛彈彈發射箱。

「復仇者」（Avenger）飛彈車是波音公司（Boeing）1980年代研製的機動短程防空系統，其構型簡單，就是把一座飛彈發射塔，裝在一輛四輪獨立懸吊的M1097A2悍馬車之上，前座可供2至3人搭乘，後方則預留相當大的空間裝設飛彈發射塔，以及刺針飛彈備彈，一輛發射車可同時裝掛8枚「刺針」飛彈，並有8枚備彈，最遠可打擊8公里外的敵軍空中目標。

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