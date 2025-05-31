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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

端午節持續擾台 國軍偵獲共軍20機艦台海周邊活動

2025/05/31 10:16

中共解放軍進入台海周邊空域示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是端午節，國防部今天（31日）上午公布，合計偵獲中共解放軍自昨天（30日）上午6時至今上午6時止，在台海周邊出動軍機12架次，其中10架次逾越海峽中線進入台灣北部、西南及東部空域，另有8艘中共軍艦及1艘公務船。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部公布示意圖，昨上午6時至今上午6時當天共軍活動如下：昨天上午8時5分至11時15分，有1架次直升機出現在台灣東南空域；昨上午8時25分至晚間8時15分，主戰機及直升機合計7架次出現在西南空域。

另外，昨上午9時10分至下午4時50分，3架次中共主戰機及無人機出現在台灣西、北部空域，其中1架次逾越海峽中線。最後，自昨下午3時至5時，另有1架次直升機持續在台灣東北部空域徘徊。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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