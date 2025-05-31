僅比海鯤號略小但先進 土耳其第3艘AIP潛艦Murat Reis號下水

土耳其國防部宣布，他們下水了國產的第3艘雷斯級絕氣動力（AIP）潛艦「穆拉特雷斯號」（Murat Reis, S-332）。（圖片取自土耳其國防部的Ｘ號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕土耳其國防部宣布，他們下水了國產的第3艘雷斯級（Reis-class）絕氣動力（AIP）潛艦「穆拉特雷斯號」（Murat Reis, S-332），強化對博斯普魯斯海峽的控制。值得注意，該艦技術師承德國，僅略小於我國「海鯤號」，但已具備成熟的AIP技術，而我國目前尚未配置。

為抗衡希臘，土耳其軍方也與德國技術合作，師承214級潛艦，在國內打造6艘在地化生產的雷斯級潛艦。土耳其國防部29日也發布消息表示，該級的第3艘艦Murat Reis號於格爾居克（Gölcük）海軍造船廠下水。

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29 Mayıs 2025



Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşasına devam edilen 6 reis sınıfı denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS, İstanbul‘un Fethi’nin 572’nci yılında denize indirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mP7kYr3rWe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı （@tcsavunma） May 29, 2025

Murat Reis號採用了德國成熟的技術，與214級相同配備AIP動力，對柴電潛艦來說，發動機可在不需外部空氣的情況下，擁有更長的潛航時間，因此雷斯級潛艦計畫對土耳其海軍至關重要，他們也目標在2028年前運作全數6艘的雷斯級，使潛艦部隊達到約18艘的戰力。

Murat Reis號採用了德國成熟的技術，與214級相同配備AIP動力；土耳其目標在2028年前運作全數6艘的雷斯級，使潛艦部隊達到約18艘的戰力。（圖片取自土耳其國防部的Ｘ號）

同為柴電潛艦，相比我國的「海鯤號」，雷斯級在噸位上略小於海鯤，同時艦寬也更窄，適合在狹窄水域作戰；在武裝方面兩者能力相當，唯動力方面目前差異最大。

雷斯級全長68.35公尺，艦寬約6.3公尺，水下排水量約2000噸，具備8具533公厘魚雷發射管，在AIP推力下水中速度可達20節（每小時37公里），而操作人員僅需約27人，不過艦尾仍使用十字尾舵；至於我國海鯤號，全長70公尺，寬約8公尺，水下排水量至少約2500噸，同樣具備8具533公厘魚雷發射管，水下速度預估也能達20節，至於操作人數可能落在30至40人，甚至更高，而尾舵方面我國採用X型設計，以利沉底作戰。

相比我國的「海鯤號」，雷斯級在噸位上略小於海鯤，同時艦寬也更窄，適合在狹窄水域作戰。（記者劉宇捷編輯）

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