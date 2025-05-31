反制百艘共艦 美海軍9月將部署「反艦戰斧」飛彈

圖為澳洲皇家海軍「布里斯本號」驅逐艦在聖地牙哥外海試射戰斧巡弋飛彈。（圖：澳洲皇家海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國海軍軍艦數量預計今年將增至395艘超越美軍數量，為防中國軍力擴張威脅，美國海軍決定在今年9月前，為軍艦配置「反艦戰斧」飛彈，射程達2400公里且更難攔截，可望有效打擊削減共艦戰力。

星條旗報報導，美國海軍將於9月下旬開始在驅逐艦上部署戰斧巡航飛彈的反艦版本，該軍種的戰備主管認為，面對數量上佔優勢的中國艦隊，反艦戰斧飛彈將改變「遊戲規則」。

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艦隊司令部海軍上將達里爾·考德爾（Daryl Caudle）表示，美國海軍計劃在9月30日之前開始在驅逐艦上部署新型飛彈，並在明年4月至6月完成測試后將其用於潛艇部署。該計畫正從RTX 公司購買多達1302枚反艦飛彈。

考德爾補充，除了反艦戰斧，海軍不斷增長的武器選擇還包括在潛艦聲納系統上使用人工智慧演算法，區分人為雜訊源和生物雜訊源。

先前《彭博》報導，新型戰斧飛彈的導引系統進行更新調整，「得以鎖定海上的移動目標」。配備新型戰斧飛彈可增強美國潛艦打擊戰力，對抗中國數量眾多的超級艦隊，美國海軍還計劃在水面艦上佈署反艦戰斧飛彈，因這類水面艦更容易遭中國的陸基及海基反艦武器攻擊。

反艦戰斧飛彈由雷神公司生產的第5批次戰斧飛彈改造而來，第5批次估計每枚造價100萬美元（約3146萬台幣），能以每小時550英里（約890公里）的次音速飛行，擊中以20至30節（時速介於37至55公里）航行的艦艇。由於電子和導航系統升級，可避開敵軍反飛彈雷達干擾的功能獲得強化，射程也比早期批次更遠，傳最遠可達1500英里（約2400公里）。

第5批次戰斧飛彈射程升級的關鍵性，在於中國正部署大批陸基彈道飛彈，包括射程超過1300英里（約2100公里）的「航艦殺手」東風-21D飛彈，企圖在台灣海峽等海域爆發衝突時，阻止美軍航空母艦馳援。因此，美國海軍重點部署印太地區，第5批次戰斧飛彈將可發揮震懾敵人之效，達到維持台海和平目的。

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