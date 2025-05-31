炸彈也能A射B導 挪威P-8反潛機成功導引F-15射出的滑翔炸彈

圖為攜帶GBU-53/B小直徑炸彈的F-35。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕挪威國防部近日表示，挪威軍隊在數位戰爭領域取得突破性成就，成功讓P-8A反潛機導引美軍F-15戰機發射的兩枚GBU-53/B滑翔炸彈，挪威在與盟軍的數位整合前進一大步。

軍聞網站「Army Recognition」報導，挪威國防部28日表示，該項試驗於14日進行，GBU-53/B「風暴破壞者」精確導引炸彈由美國F-15E「攻擊鷹」戰鬥機投放後，由挪威P-8A海上巡邏機機組接管並引導至目標。P-8A先進的雷達、監視和瞄準系統提供的即時情報提供了重要數據，使挪威操作員能夠調整炸彈的軌跡、選擇或重新分配目標，並確保在沒有發射平台目視接觸的情況下實現精確定位。

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GBU-53/B「風暴破壞者」又稱小直徑炸彈II，重量約204磅，體積小巧，可大量攜帶，專為多環境作業而設計，配備用於全天候瞄準的毫米波雷達、用於熱信號檢測的成像紅外線以及用於在指定點進行精確導引的半主動雷射三種導引頭；該炸彈還配備GPS/INS用於中途導航和雙向資料鏈，可進行飛行中更新和目標重新分配。

報導指出，GBU-53/B完全融入了網路中心作戰系統，與傳統的「射後不理」武器不同，它發射後依然能更新系統，可從各種盟軍平台接收即時情報，即使在發射後也能進行動態重新瞄準。它可以在惡劣天氣、能見度低或電子對抗等複雜戰場條件下攻擊靜止和移動目標，包括快速移動的地面車輛和小型船隻。

在5月14日的行動中，挪威的P-8A「海神」反潛機發揮了決定性作用。它的感測器使挪威指揮網路能夠在保持防區外的同時探測和追蹤深入危險區域的目標。感測器數據直接傳輸到飛行中的GBU-53/B，使炸彈能夠調整路徑，大大降低附帶損害的風險，並提高動態作戰環境中的任務效率。

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