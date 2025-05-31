捷克國防展 多家廠商都推豐田汽車當戰術車輛載具

神劍陸軍公司（Excalibur Army）推出以豐田Land Cruiser 79底盤為主的赫克托（Hector）巡邏車。（圖取自X@CSG_HOLDING）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在無人機作戰環境下，裝甲車防護能力受到挑戰，便宜的商規民用車為載具在市場能見度中越來越高。近期在捷克國防展中，多家廠商推出以商規皮卡為載具的輕型戰術車輛，而且居然都是豐田品牌，可見豐田汽車性價比的優勢性。

軍聞網站「Army Recognition」報導，神劍陸軍公司（Excalibur Army）推出赫克托（Hector）巡邏車，這是與捷克斯洛伐克集團（CSG）合作開發的戰術車輛方案。該系統將廣泛使用的豐田Land Cruiser 79底盤與衛士1.5（Guardian）遙控武器站結合，配備12.7公厘。這種組合目的在滿足當代軍事和準軍事行動的要求，特別是偵察任務、邊境管制、區域監視和應對輕型武裝威脅。

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報導指出，豐田Land Cruiser 79因其機械耐用性、易於維修以及在沙漠、叢林和高地等惡劣環境下的性能而被世界各地的軍事和安全部隊廣泛使用。同時，Hector系統佔用空間更小，透過裝備在豐田汽車上，與需要大量後勤支援且通常不適合狹窄、崎嶇地形的重型裝甲車更有優勢。

Hector系統可在車內操作，可提升車組人員的生存能力，其火控系統包括高解析光學套件，即使車輛行駛也能有效地攻擊目標。雖然展示的版本配備裝備12.7公厘機槍，但也包括支援7.62公厘和5.56公厘，以及40公厘自動榴彈發射器。

洛馬克斯軍事公司（Lomax Militaria）則是推出以豐田Chamois為平台的遙控武器站，豐田Chamois是豐田Hilux的升級版，其底盤升高約50公分，強化了輪胎、喇叭形擋泥板和鋁製底盤保護裝置，它還配備符合北約標準的遮光和夜視系統。

洛馬克斯軍事公司（Lomax Militaria）推出以豐田Chamois為平台的遙控武器站。（圖取自X@pascalbtr）

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