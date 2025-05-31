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軍武新知》RTX實測「幽靈打擊」迷你雷達 直升機、UAV受惠射飛彈

2025/05/31 16:58

雷神公司（RTX）已完成其「幽靈打擊」小型雷達的首次飛行測試，這是一種輕型的火控系統，設計適用於各種飛行載具，包括無人機和輕型攻擊平台。（圖片取自RTX的影片）雷神公司（RTX）已完成其「幽靈打擊」小型雷達的首次飛行測試，這是一種輕型的火控系統，設計適用於各種飛行載具，包括無人機和輕型攻擊平台。（圖片取自RTX的影片）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕航空載具要完成自主飛彈射擊與追瞄，火控雷達一直是關鍵設備，然而受限於體積大，大多只安裝在專門的戰機或大型機上。不過，RTX公司新推出了一款名為「幽靈打擊」（PhantomStrike）的小型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，使得空間有限的無人機、直升機，甚至是教練機都能夠升級裝備；RTX也稱，已在日前完成了首次飛行與追蹤測試。

根據英國《防務周刊》（UKDJ）報導，雷神公司（RTX）已完成其「幽靈打擊」小型雷達的首次飛行測試，這是一種輕型的火控系統，設計適用於各種飛行載具，包括無人機和輕型攻擊平台。RTX集團使用旗下改裝自波音727的「多項目實驗載臺」，搭載「幽靈打擊」雷達完成這項創舉，不僅成功追蹤多個模擬空中目標，還精確繪製測試區域鄰近區域地形圖。

「幽靈打擊」雷達被RTX宣傳為一種低成本的火控雷達方案，專門提供對老式飛機有升級需求，或不需要大尺寸雷達的輕型載具所使用，例如無人機。（圖片取自RTX的影片）「幽靈打擊」雷達被RTX宣傳為一種低成本的火控雷達方案，專門提供對老式飛機有升級需求，或不需要大尺寸雷達的輕型載具所使用，例如無人機。（圖片取自RTX的影片）

值得一提的是，「幽靈打擊」是風冷式（air-cooled）機載AESA雷達，採用先進的氮化鎵（GaN）供電陣列，和高效接收/激勵處理器元件（CHIRP）技術，具備出色的雷達掃描覆蓋範圍與輸出功率，可輕鬆偵測遠端威脅、追蹤和識別複數目標；因此，被RTX宣傳為一種低成本的火控雷達方案，專門提供對老式飛機有升級需求，或不需要大尺寸雷達的輕型載具所使用。

「幽靈打擊」雷達的重量不到68公斤，成本也僅約為當前火控雷達的一半，同時它也設計能夠整合到任何平台上，包括輕型攻擊機、旋翼飛機、無人機和固定平台。（圖片取自RTX的影片）「幽靈打擊」雷達的重量不到68公斤，成本也僅約為當前火控雷達的一半，同時它也設計能夠整合到任何平台上，包括輕型攻擊機、旋翼飛機、無人機和固定平台。（圖片取自RTX的影片）

根據RTX公司的網站介紹，「幽靈打擊」雷達的重量不到150磅（約68公斤），成本也僅約為當前火控雷達的一半；此外，該雷達也設計能夠整合到任何平台上，包括輕型攻擊機、旋翼飛機、無人機和固定平台，且由於其開放式系統架構設計，「幽靈打擊」雷達可以輕鬆升級而無需維護，確保其在未來幾年內仍可保持戰場領先性。 

目前，韓國的航空工業集團（KAI）已確定將採購「幽靈打擊」雷達，並安裝至他們的FA-50輕攻擊機上，美國政府也批准「幽靈打擊」雷達能夠作為商售產品直接出口到韓國；這些裝配的新飛機很可能是將交付給波蘭的FA-50PL。

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