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從克里米亞出擊 俄古董Mi-8直升機投射Dan-M大型自殺無人機

2025/05/31 19:10

俄軍一段影片顯示，一架Dan-M定翼無人機（上）被掛在古董級的Mi-8直昇機（下）上，並從克里米亞起飛前往前線投放，大幅提升了自殺無人機的打擊範圍。（圖片擷取自@Roaastudies的Ｘ帳號/本報編輯）俄軍一段影片顯示，一架Dan-M定翼無人機（上）被掛在古董級的Mi-8直昇機（下）上，並從克里米亞起飛前往前線投放，大幅提升了自殺無人機的打擊範圍。（圖片擷取自@Roaastudies的Ｘ帳號/本報編輯）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自殺無人機已充斥在烏俄戰線的領空上，不過這些多半是從地面發射並自力前往目標區的。然而，俄軍新公布的一段影片顯示，一架Dan-M大型定翼無人機被掛在古董級的Mi-8直昇機上，並據稱從克里米亞起飛前往前線投放，如此大幅提升了自殺無人機的打擊範圍。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯軍隊已開始在戰鬥中部署帶有噴射發動機的Dan-M自殺無人機，並透過Mi-8直升機載運至前線附近發射，如此可擴大無人機的航程，同時又最大限度的降低作戰成本。報導引述俄羅斯媒體稱，與地面發射相比，這種空中發射方式具有更大的防區距離和靈活性。

烏克蘭國防消息人士日前報導稱，這些無人機是從被佔領的克里米亞發射，用於對烏克蘭領土發動攻擊。而《Defence Blog》再補充說明，這起攻擊事件發生在29日，這也是該無人機首次被確認投入實戰，並確認來自克里米亞的說法。

Dan-M無人機原本是訓練用靶機，不過經改裝後能成為攜帶炸藥的自殺無人機。開源資料說明，該機全長約4.6公尺、翼展2.7公尺，搭載約40公斤的彈頭後可持續飛行達40分鐘，巡航速度介於每小時400至750公里之間，最大作戰高度達9000公尺，設計專為對地打擊任務；由於體積小巧且快速，因而發現、攔截也較有難度。

此種作戰方式不難讓人聯想到二戰時期日本的「櫻花」特攻方式，由於櫻花自殺火箭彈的航程有限，因此會先由一式陸上攻擊機（G4M）掛載，並在接近目標區時投放。儘管兩者有異曲同工之妙，不過現今與「櫻花」不同的是，自殺火箭已無人乘坐、射程也更遠，在地面防空系統的保護下，飛機亦能夠更安全、更有效地接近目標區，達到遠距攻擊的效果。

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