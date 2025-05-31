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美軍伯克級邁入第82艘！ 新型「昆汀·沃許號」神盾艦開工建造

2025/05/31 15:48

美軍伯克級軍艦邁入第82艘！「昆汀·沃許號」（DDG-132）已交由通用動力公司開工建造。圖為今年參與LIMA海事展的伯克級「莉娜·希格比號」（DDG-123）。（記者劉宇捷攝）美軍伯克級軍艦邁入第82艘！「昆汀·沃許號」（DDG-132）已交由通用動力公司開工建造。圖為今年參與LIMA海事展的伯克級「莉娜·希格比號」（DDG-123）。（記者劉宇捷攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「伯克級」神盾驅逐艦號稱是美軍最強大、也最先進的飛彈作戰艦艇，其驚人的生產數量成為美國海軍遠洋作戰的骨幹！自1988年問世後，目前最新升級版的伯克級仍在陸續投產中。據最新消息顯示，第82艘伯克級「昆汀·沃許號」（USS Quentin Walsh, DDG-132）已交由通用動力公司開工建造，其命名致敬參與歐陸的二戰老兵。

根據美國海軍上周公布的消息，最新型的Flight III版本伯克級驅逐艦「昆汀・沃許號」（DDG-132），20日在通用動力公司的緬因州巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）完成龍骨鋪設儀式，造艦工程正式展開。

海軍神盾艦計畫主任楊恩（Jay Young）上校表示，能以這艘軍艦紀念昆汀・沃許（Quentin R. Walsh）上校的貢獻，意義重大。沃許在1944年的法國瑟堡戰役（Battle of Cherbourg）中，率領僅53人的偵察隊奮勇作戰，俘虜750名德軍並成功救出52名美軍戰俘，因而獲頒海軍十字勳章。沃許在參與韓戰後退役，並投身教職與公共服務，深獲地方敬重。

造艦儀式由沃許的曾孫女麥迪森・佐爾柏（Madison Ann Zolper）擔任贊助人，並在技師協助下，依傳統將姓名縮寫焊接於龍骨鋼板上，以象徵軍艦正式進入建造階段。

Flight III版本相比前一批次的Flight IIA，擁有更強的空域掌控能力與整合火力控制性能，整體作戰能力得到再升級。圖為「弗斯特·舍曼號」（DDG-98）。（圖片取自DVIDS）Flight III版本相比前一批次的Flight IIA，擁有更強的空域掌控能力與整合火力控制性能，整體作戰能力得到再升級。圖為「弗斯特·舍曼號」（DDG-98）。（圖片取自DVIDS）

美軍表示，「昆汀・沃許號」號屬於伯克級「第三批次」（Flight III版本，搭配新一代的AN/SPY-6（V）1空中與飛彈防禦雷達，並強化艦上偵測器、電力與冷卻系統，與前一批次Flight IIA相比，Flight III版本擁有更強的空域掌控能力與整合火力控制性能，整體作戰能力得到再升級。

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