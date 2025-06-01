南韓P-3CK反潛機墜毀釀4死 海軍今日公祭追晉殉職者一階

南韓海軍參謀總長梁龍模上將主持4位P-3CK反潛機殉職者的公祭儀式。（取自南韓海軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕南韓海軍1架P-3CK反潛機5月29日進行例行訓練任務時，不幸 於慶尚北道浦項市附近山區墜毀，機上4位機組員殉職。南韓海軍今日表示，南韓海軍參謀總長梁龍模（양용모）上將今日主持公祭儀式，這4位殉職軍士官也獲追晉一階，表彰其為國奉獻。

南韓海軍機號917的P-3CK反潛機，5月29日下午1時43分自浦項海軍基地起飛，展開例行起降訓練，卻在起飛約7分鐘後，因不明原因在1時50分墜毀於浦項市南部一帶山區，機上4位軍士官皆不幸殉職。根據《韓聯社》報導，這架軍機在失事前，和塔台通話皆保持暢通，是否為鳥擊、氣流突變等外部因素造成事故，尚待南韓軍方釐清。

南韓海軍其中一架P-3CK反潛機示意圖。（法新社檔案照）根據南韓海軍今日上午發布訊息，梁龍模上將今日主持機號917的P-3CK反潛機事故4位殉職者公祭儀式，梁龍模發表談話，並率全體官兵向殉職者敬禮。這4位殉職者生前的軍階分別為少校、上尉與2位中士，皆已追晉一階為中校、少校與上士。

南韓海軍P-3CK反潛機為P-3C家族成員，現尚存7架，主要用於海上偵察與反潛任務，這型軍機自2010年起在南韓海軍服役，預計2030年退出現役。

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