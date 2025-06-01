軍火大單！以色列埃爾比特「海戰利器」熱銷 北約狂掃近百億

圖為海軍作戰情境示意圖，展示了軍艦、無人水面載具、水下偵測等多種現代海事裝備。以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）的新合約將為多國海軍提供此類先進系統的升級與整合服務。（圖取自Elbit Systems官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防科技大廠埃爾比特系統公司（Elbit Systems）近日宣布，已成功獲得多筆來自國際客戶的海軍防務合約，總價值約3.3億美元（約新台幣98.5億元），其中包括多個北大西洋公約組織（NATO）成員國的訂單。此系列合約的簽訂，進一步鞏固了該公司在全球海事防衛領域的市場地位。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，這些合約內容涵蓋了一系列先進的海軍作戰能力，包括電子作戰系統、反潛作戰（ASW）系統、作戰管理系統（CMS）、現有平台的現代化升級以及無人載具技術等。

在交付的關鍵能力中，埃爾比特系統的TRAPS拖曳式聲納系統、作戰管理與光電解決方案，以及對現有離岸巡邏艦（offshore patrol vessels）和巡防艦等平台的升級項目尤為突出。此外，情報、監視和偵察（ ISR）技術，以及「海鷗」（Seagull）無人水面載具（USV）也在訂單中佔有重要份量。

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埃爾比特系統公司表示，這些新合約將有助於提升海軍在複雜海事環境下的態勢感知能力和生存能力。該公司強調，其模組化和開放式架構設計，使其解決方案能夠輕易整合到多種現有的海軍平台之中。

埃爾比特系統公司總裁兼執行長馬赫利斯（Bezhalel “Butzi” Machlis）表示：「海事領域是埃爾比特系統一個重要的成長引擎，它結合了我們內部研發的能力以及透過策略性收購所獲得的資產和專業知識。」

他補充道：「近期贏得的這些合約，凸顯了我們的技術領先地位日益獲得認可，以及主要國家海軍對我們交付尖端、隨時備戰解決方案能力的強烈信心。」

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