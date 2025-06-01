美核潛艦首度透過魚雷管 成功部署、回收「黃海鰻」UUV

「黃海鰻」UUV，為REMUS 600系列（見圖）改良型，能自潛艦魚雷管發射並回收，展現其獨立執行任務的高度自主性。（圖：美國海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍「維吉尼亞級」核潛艦「德拉瓦號」（USS Delaware, SSN 791）日前在歐洲司令部作戰區，成功完成首次「黃海鰻」（Yellow Moray）無人潛航器（UUV）作戰任務，開創潛艦以魚雷管前沿部署、發射與回收UUV執行戰術任務的先例，為美軍水下無人作戰能力立下新里程碑。

軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，此次任務所使用的「黃海鰻」UUV，為REMUS 600系列改良型，能自潛艦魚雷管發射並回收，展現其獨立執行任務的高度自主性。「德拉瓦號」操作同一具UUV，一共完成三次任務，每次長達6至10小時，期間無需潛水員支援，展現系統穩定性與重複執行能力。

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美軍「德拉瓦號」核潛艦執行「黃海鰻」無人潛航器（UUV，圖左）回收作業，潛水員在一旁戒備。此任務首次實現潛艦魚雷管前沿部署、發射與回收UUV執行戰術目標。（圖：美國海軍）美軍指出，這項技術將大幅拓展潛艦任務範疇，包括海床測繪、水雷偵測、情報蒐集等，尤其可深入載人潛艦難以抵達或過於危險的淺海與深海區域，強化對敵前沿水域的掌握與戰場準備。UUV也能取代人力執行高風險任務，降低潛艦與潛水員的作戰風險。

美國潛艦部隊司令高徹中將（Vice Admiral Rob Gaucher）強調：「『德拉瓦號』只是起點，美軍將持續推動具備機器人與自主系統能力的潛艦全球部署，提供作戰指揮官更多選項。這項能力讓潛艦可在更深或更淺的水域佈署感測器，並執行枯燥、骯髒、危險的任務。」

此次成功部署也展現美軍在故障排除與作戰節奏維持上的能力。今年2月，美軍曾在挪威峽灣進行首次魚雷管回收測試，但UUV多次嘗試未能返艦，後由支援船回收並發現關鍵零件受損。為不影響艦艇部署時程，潛艦部隊即刻將UUV運回美國維修，更換零件後再度出航並完成本次任務。

「黃海鰻」任務的完成，象徵美軍潛艦部隊與UUV第一大隊（UUV Group 1）在自主作戰系統整合、操作與任務應變上已邁出關鍵一步，也為未來在印太與其他戰略熱點進行水下無人系統部署奠定實戰基礎。

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