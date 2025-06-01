俄軍證實使用中國製雷射武器 首度公開摧毀無人機實戰畫面

圖為中國研發的「神農盾5000」低空激光（雷射）防禦系統（Low-Altitude Laser Defense System, LASS）的宣傳圖像。俄羅斯近日證實其特種部隊在實戰中，使用類似的中國製雷射武器系統。（圖取自微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯官方宣傳頻道近日釋出一段影片，宣稱首次展示了機動防空部隊操作戰術雷射武器的實戰畫面，並指該系統是由所謂的「游牧者」（Kochevnik）特種部隊所使用。俄方稱，面對「新威脅」，迫使他們尋求「替代性的反制手段」，而戰術雷射正是為摧毀無人飛行載具（UAV）所設計。值得注意的是，俄方罕見承認影片中展示的雷射系統，是由中國研發。

烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這段公開影片由多個片段剪輯而成。首先出現的是一輛蓋著偽裝網的車輛，據信即為安裝在裝甲載具上的戰術雷射系統。接著是車內操作員視角，顯示人員撥動開關、雷達系統準備運作，以及可能在地面裝甲板上進行測試的畫面。隨後，影片展示了雷射系統的操作介面，特別是其針對無人機的作戰模式。最後則呈現了據稱被該雷射系統擊落的無人機殘骸。

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最具指標性的是，俄方在影片中承認，該雷射系統是名為「低空激光（雷射）防禦系統」（LASS）的中國製品。網路上也有「寂靜獵手」（Silent Hunter）的稱呼，據稱是LASS的改良版本，功率達30千瓦（kW），並有固定式及機動兩種版本，可能由中國工程物理研究院研發。

❗️????????Russians release video of ????????Chinese Low-Altitude Laser Defending System （LASS） used to shoot down ????????Ukrainian UAVs in combat zone pic.twitter.com/49iBwWmcvm — ????MilitaryNewsUA???????? （@front_ukrainian） May 31, 2025

根據社群媒體流傳的資訊圖表，LASS的功率約為10至20千瓦，對付慢速小型目標的有效摧毀距離可達1.5公里，接戰一個目標約需持續照射10秒。在最遠3公里的距離則可對目標進行「致盲」干擾。該雷射系統的最大持續運作時間為200秒，其配套雷達偵測範圍介於500公尺至5公里之間，系統部署時間則少於5分鐘。外傳這類型雷射武器不僅在中國出現，也曾在伊朗現蹤。

俄羅斯此次公開使用並間接證實引進中國製的先進雷射武器系統，無疑為當前複雜的國際軍事技術擴散情勢增添了新觀察點，也可能對未來戰場上的無人機攻防樣態帶來影響。

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