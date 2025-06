俄軍證實使用中國製雷射武器 首度公開摧毀無人機實戰畫面

圖為中國研發的「神農盾5000」低空激光(雷射)防禦系統(Low-Altitude Laser Defense System, LASS)的宣傳圖像。俄羅斯近日證實其特種部隊在實戰中,使用類似的中國製雷射武器系統。(圖取自微博)

涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯官方宣傳頻道近日釋出一段影片,宣稱首次展示了機動防空部隊操作戰術雷射武器的實戰畫面,並指該系統是由所謂的「游牧者」(Kochevnik)特種部隊所使用。俄方稱,面對「新威脅」,迫使他們尋求「替代性的反制手段」,而戰術雷射正是為摧毀無人飛行載具(UAV)所設計。值得注意的是,俄方罕見承認影片中展示的雷射系統,是由中國研發。

烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導,這段公開影片由多個片段剪輯而成。首先出現的是一輛蓋著偽裝網的車輛,據信即為安裝在裝甲載具上的戰術雷射系統。接著是車內操作員視角,顯示人員撥動開關、雷達系統準備運作,以及可能在地面裝甲板上進行測試的畫面。隨後,影片展示了雷射系統的操作介面,特別是其針對無人機的作戰模式。最後則呈現了據稱被該雷射系統擊落的無人機殘骸。

請繼續往下閱讀...

最具指標性的是,俄方在影片中承認,該雷射系統是名為「低空激光(雷射)防禦系統」(LASS)的中國製品。網路上也有「寂靜獵手」(Silent Hunter)的稱呼,據稱是LASS的改良版本,功率達30千瓦(kW),並有固定式及機動兩種版本,可能由中國工程物理研究院研發。

❗️????????Russians release video of ????????Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) used to shoot down ????????Ukrainian UAVs in combat zone pic.twitter.com/49iBwWmcvm