全球首艘核動力航艦 美下水超過一甲子的第八代「企業號」確定拆解

美軍企業號航艦（CVN-65）將在2029年拆除完畢。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部5月30日表示，2012年退役的企業號航艦（CVN 65），將在2029年11月於阿拉巴馬州拆解完畢。這艘下水超過一甲子的航空母艦，具有許多象徵意義，不僅是美軍歷史上第八艘以「企業號」為名的艦艇，也是全球首艘核動力航艦，這個名字確定將由今年底下水的同名航艦繼承。

根據美國國防部30日發布的公告，企業號航艦的拆解、回收與後續處置工作，將由北極星航海拆解服務公司（NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC）負責，地點則選在阿拉巴馬州，合約總金額為5億3674萬9731美元（約新台幣160億2535萬元）。這項合約要求履約廠商需完全拆除企業號，所有船艦材料須妥善回收、處置，包括低放射性廢棄物在內的材料，都須包裝並安全地運輸到許可地點處理，全案將於2029年11月完成。

企業號航艦（CVN-65）早在2012年退役，隨後逐步拆卸核反應爐及卸除核燃料，2017年除籍。這艘航艦特別之處在於，其在1960年下水、1961年服役之時，成為全球第一艘核動力航空母艦，滿載排水量超過9萬噸的企業號，可搭載85架各式艦載機，參與過越戰、阿富汗戰爭等涉及美軍的軍事衝突，也曾在兩伊戰爭、菲律賓政變、南斯拉夫局勢緊繃時，扮演應有角色。

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美軍第九艘「企業號」航艦預計在今年底前下水，圖為同級艦「福特號」。（法新社檔案照）另一個有趣之處在於，企業號（Enterprise）是美國、英國艦艇界的「菜市場名」，英國皇家海軍歷史上就有10艘同名船，美國海軍則有9艘，即將拆解的美軍企業號核動力航艦，為美軍史上第八艘，且前、後一個「同名者」，都是航空母艦。

美軍第九艘以「企業號」為名的航空母艦，是最新型「福特級」核動力航艦的三號艦（CVN-80），滿載排水量超過10萬噸，可以搭載75架以上的艦載機，預計今年底前下水、2028年正式服役。

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