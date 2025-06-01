美防長赫格塞斯再跟官兵尬體能 他登上的「杜威號」驅逐艦有來頭

美國國防部長赫格塞斯（右前灰衣者）與杜威號神盾驅逐艦官兵做伏地挺身。（取自美軍太平洋艦隊臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍太平洋艦隊、第七艦隊今日表示，美國國防部長赫格塞斯日前登上杜威號（DDG 105）神盾驅逐艦，與艦上官兵一起進行跑步、伏地挺身等體能訓練。這艘以美國海軍特級上將為名的軍艦，是美軍水面作戰艦使用雷射武器的先驅，其搭載的海軍光學炫目攔截系統（ODIN），可使來犯的無人機、飛彈致盲，無法精準打擊目標。

根據美國海軍太平洋艦隊、第七艦隊今日發布訊息，赫格塞斯近期赴新加坡參與「香格里拉對話」期間，5月30日登上杜威號神盾驅逐艦，與艦上官兵一同體能訓練。他與艦上官兵一同進行伏地挺身等訓練，並與官兵閒聊、合影。

美國國防部長赫格塞斯與杜威號神盾驅逐艦官兵，一同訓練體能，注意左上角B砲位處的ODIN（紅圈處）。（本報編輯，原圖取自美軍太平洋艦隊臉書）母港在日本橫須賀、隸屬於美軍第15驅逐艦中隊的杜威號，是以美國海軍唯一的特級上將（Admiral of the Navy, 階級大於五星上將）杜威（George Dewey）為名，也是史上第三艘以此為名的作戰艦艇。值得注意的是，該艦的B砲位安裝了海軍光學炫目攔截系統（ODIN），這套可使飛彈、無人機致盲的雷射武器，2019年首度安裝於杜威號之上，驗證成功之後，再供7艘美軍作戰艦安裝。

與美軍正在測試、直接「燒毀」敵方目標的高功率雷射武器「高能雷射和整合式眩目與監視系統」（HELIOS）相比，ODIN的功率較低，主要朝敵方的紅外線、光電感測器發射，導致敵方飛彈、無人機等難以精準打擊目標；若朝有人駕駛的飛機發射，也可能導致對方駕駛出現眩光情形。美軍伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88），去（2024）年於海外測試「高能雷射和整合式眩目與監視系統」（HELIOS）情形。（擷取自美軍作戰測試和評估中心年度報告）

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