【影】台灣資深軍迷的回憶 土耳其展示「鷹式」飛彈實彈射擊全程

〔記者涂鉅旻／台北報導〕曾在我國服役超過一甲子的「鷹式」防空飛彈，2023年6月除役後被美國收購，外傳隨後輾轉成為美援烏武器一環。在地球的另一端，土耳其國防部近期則發布還在服役的鷹式飛彈實彈射擊影片，從飛彈架設、靶機發射、目標鎖定、飛彈發射並擊毀目標一氣呵成，彰顯其仍具備一定的防空戰力。

土耳其空軍所屬鷹式飛彈發射情形。（取自土耳其國防部臉書）從土耳其國防部5月31日晚間發布的影片可見，土耳其空軍操作鷹式飛彈的部隊，日前成功執行鷹式飛彈的實彈射擊訓練。先透過車輛將飛彈吊掛至發射架，裝備連接完畢後，隨即發射靶機。雷達搜獲靶機位置後，操作人員按下發射紐，射出的鷹式飛彈順利地擊落靶機。

鷹式飛彈由雷神公司（現為RTX）研製，1960年代起逐步在美軍及盟友之間活躍起來，成為重要的中、低空層防空武器，後期型號的最高時速2.4馬赫（約2940公里），射高20公里、作戰範圍約40公里，可擊殺敵軍的飛機與巡弋飛彈。我國國軍自1960年起陸續獲得鷹式飛彈，直到2023年6月除役為止，捍衛我國空域超過一甲子。

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