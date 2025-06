重創普廷「鐵鳥」！ 烏SBU證實：無人機群毀俄逾40架軍機

烏克蘭方面公布的影片截圖顯示,疑似為第一人稱視角(FPV)無人機拍攝的畫面中,俄羅斯空軍基地內的飛機旁冒出濃煙與火光。烏方宣稱此次襲擊重創多架俄軍戰略轟炸機。(取自Telegram)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭6月1日對俄羅斯本土發動開戰以來疑為最大規模的無人機突襲,目標直指俄軍部署戰略轟炸機的奧列尼亞 (Olenya) 與貝拉亞 (Belaya) 兩處縱深空軍基地。烏克蘭消息人士證實,此舉意在削弱俄羅斯對烏克蘭城市的遠程打擊能力。

軍聞網站《Defence Blog》報導,據烏克蘭官員透露,此次代號「蜘蛛網行動」(Pavutyna) 由烏克蘭國防部情報總局(SBU)主導,動用大量第一人稱視角 (FPV) 無人機蜂群。這些無人機由部署在機場附近的車輛遙控發射,利用近距離直接視距進行精確導引與終端攻擊。一名熟悉行動的烏官員稱:「此為協同行動,旨在消滅每晚攻擊我方民用設施的敵機。」

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O