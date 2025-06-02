重創普廷「鐵鳥」！ 烏SBU證實：無人機群毀俄逾40架軍機

烏克蘭方面公布的影片截圖顯示，疑似為第一人稱視角（FPV）無人機拍攝的畫面中，俄羅斯空軍基地內的飛機旁冒出濃煙與火光。烏方宣稱此次襲擊重創多架俄軍戰略轟炸機。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭6月1日對俄羅斯本土發動開戰以來疑為最大規模的無人機突襲，目標直指俄軍部署戰略轟炸機的奧列尼亞 （Olenya） 與貝拉亞 （Belaya） 兩處縱深空軍基地。烏克蘭消息人士證實，此舉意在削弱俄羅斯對烏克蘭城市的遠程打擊能力。

軍聞網站《Defence Blog》報導，據烏克蘭官員透露，此次代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna） 由烏克蘭國防部情報總局（SBU）主導，動用大量第一人稱視角 （FPV） 無人機蜂群。這些無人機由部署在機場附近的車輛遙控發射，利用近距離直接視距進行精確導引與終端攻擊。一名熟悉行動的烏官員稱：「此為協同行動，旨在消滅每晚攻擊我方民用設施的敵機。」

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BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O — Clash Report （@clashreport） June 1, 2025

烏方宣稱，突襲造成逾40架俄軍機受損或被摧毀，包括主力戰略轟炸機圖-95（Tu-95，熊式）與圖-22M3（Tu-22M3，逆火式），甚至可能波及至少一架A-50空中預警機。烏方公布的影片顯示，數架圖-95轟炸機在停機坪上燃燒，並伴隨多起2次爆炸。當地居民拍攝的開源影片亦證實了襲擊時間與地點，烏克蘭軍事頻道稍後更釋出俄軍機持續冒煙起火的影像佐證。

儘管俄方未對損失做具體說明，且損毀規模尚待獨立確認，但烏克蘭方面初步估計，此次襲擊恐致俄軍損失超過20億美元（約新台幣597.2億元）。若此評估屬實，將是2022年俄羅斯全面入侵以來，其戰略航空兵力遭受的最嚴重打擊。

遭打擊的圖-95與圖-22M3轟炸機，是俄羅斯航空太空軍向烏克蘭城市發射巡弋飛彈的主要空中平台。分析指出，這波精準攻擊或將在短期內顯著削弱俄軍從安全距離發動遠程縱深打擊的能力，對整體戰局可能產生一定的戰術影響。

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