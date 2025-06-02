強強聯手！Meta攜手國防獨角獸Anduril 研發可偵測無人機的頭戴裝置

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey，左）與Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg，右）合影。（取自Anduril的X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為美股七騎士之一的「臉書」母公司Meta與美國軍工界獨角獸Anduril近期攜手合作，將為美軍打造一款名為鷹眼（EagleEye）的延展實境（XR）頭戴裝置，外媒分析，這套裝備有助於官兵偵測數英里外的無人機，且能與人工智慧（AI）驅動的武器互動。

根據Anduril於5月29日發布訊息，Anduril與Meta正攜手設計、建構、部署一系列整合延展實境（XR）的產品，強化戰鬥人員的感知能力，以及直覺地控制戰場自主平台。Meta創辦人祖克柏表示，Meta在過去十年始終致力於建立人工智慧與擴增實境（AR），他們對於能與Anduril感到榮幸，藉此保護守衛美國利益的軍人。

根據外國媒體《華爾街日報》描述，這系列產品包括名為鷹眼（EagleEye）的頭戴式裝置，將擴增實境與虛擬實境（AR/VR）介面融入，包括智慧眼鏡、頭戴裝置及其他穿戴裝置，並搭載感測器，有助於官兵的視覺與聽覺提升。

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報導指出，「鷹眼」可讓官兵偵測數英里外的無人機，找出隱藏的目標，同時能讓美軍官兵與人工智慧驅動的武器互動。

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