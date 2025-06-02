路透：烏克蘭和平方案曝光 堅持軍力不受限、俄需賠款

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，將派遣代表團赴伊斯坦堡與俄方會談，烏方擬在會中提出一份旨在達成持久和平的藍圖。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》取得一份文件顯示，烏克蘭談判代表計畫在6月2日於伊斯坦堡舉行的俄烏和談中，向俄方提出一份旨在達成持久和平協議的藍圖草案。此藍圖以至少30天的全面停火為起點，隨後雙方需歸還所有戰俘，以及被送往俄國控區的烏克蘭兒童，最終促成烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯領導人普廷的會面。

根據這份藍圖，莫斯科與基輔將在美國和歐洲的參與下，共同商議結束這場已持續3年、二戰以來歐洲最大規模衝突的具體條款。烏克蘭官員本週稍早曾表示，已在伊斯坦堡會談前，將此藍圖預先送交俄方。

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《路透》所見文件列出的烏克蘭和平協議框架條款，與基輔政府先前所提大致相同。其中包括和平協議達成後，烏克蘭的軍事實力不受限制；國際社會不承認俄羅斯對其佔領的烏克蘭部分領土擁有主權；以及俄羅斯需向烏克蘭支付戰爭賠款。文件亦註明，當前的戰線位置將作為領土談判的起點。

然而，這些條款與俄羅斯過去數週公開提出的要求，存在顯著差異。美國總統川普已敦促莫斯科與基輔共同努力達成協議以結束戰爭，俄羅斯則提議本週在伊斯坦堡與烏克蘭官員舉行第二輪面對面會談。

基輔方面上週稍早表示致力於尋求和平，但仍在等待俄方提出其建議的備忘錄，惟尚未收到這份備忘錄。儘管如此，澤倫斯基1日表示，他將派遣官員代表團，前往伊斯坦堡與俄羅斯對口官員會面。

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