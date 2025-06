烏克蘭無人機有AI加持 專挑俄國轟炸機的弱點往死底打

左圖為烏克蘭國安局(SBU)局長馬柳克研究俄空軍基地地圖及轟炸機弱點標示圖;右圖為疑似FPV無人機鎖定俄軍機的攻擊視角。SBU稱運用AI無人機自主識別並精準打擊目標。(取自烏克蘭SBU專頁)涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭1日對俄羅斯境內的基地、戰略轟炸機發動空前的無人機打擊行動,烏克蘭國家安全局(SBU)2日公布參與這次行動的細節與照片。SBU在聲明中透露,此次行動的核心利器是烏克蘭自主研發、並由人工智慧(AI)增強的無人機系統。這些AI無人機能夠在無需人工干預的情況下,自主識別機場並精準定位飛機的脆弱點。

軍聞網站《Defence Blog》報導,SBU發布的照片顯示,這些無人機被巧妙地藏匿在模組化木屋中,這些木屋則被裝載於停靠在俄羅斯空軍基地附近的卡車上。木屋頂部的隔間可以遠端開啟,使無人機得以直接朝預定目標發射。據報,SBU特工成功將150架小型攻擊無人機及300件彈藥運入俄羅斯境內,其中116架無人機被發射。烏克蘭在整個攻擊過程中,透過俄羅斯電信網絡維持控制,並具備AI航向修正能力。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭此次攻擊中,AI無人機精準命中了俄軍圖-95MS轟炸機的翼下掛架,也就是Kh-101巡弋飛彈的掛載點,還有鄰近的油箱。另一張照片顯示,SBU局長馬柳克(Vasyl Maliuk)正在研究圖-95和圖-22M3轟炸機的詳細圖像,其中標註了被選為主要攻擊區域的飛機結構弱點。

根據SBU的說法,這些基於情報的目標決策,已被整合到AI系統中,使無人機能夠在無人為操控的情況下自主執行打擊序列。

Almost 5000km from Ukraine, a Ukrainian drone operator takes his time in choosing the perfect point of impact to destroy this Tu-95 strategic bomber that regularly rains missiles on the cities of Ukraine. pic.twitter.com/CqDcHqY35I