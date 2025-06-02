烏克蘭無人機有AI加持 專挑俄國轟炸機的弱點往死底打

左圖為烏克蘭國安局（SBU）局長馬柳克研究俄空軍基地地圖及轟炸機弱點標示圖；右圖為疑似FPV無人機鎖定俄軍機的攻擊視角。SBU稱運用AI無人機自主識別並精準打擊目標。（取自烏克蘭SBU專頁）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭1日對俄羅斯境內的基地、戰略轟炸機發動空前的無人機打擊行動，烏克蘭國家安全局（SBU）2日公布參與這次行動的細節與照片。SBU在聲明中透露，此次行動的核心利器是烏克蘭自主研發、並由人工智慧（AI）增強的無人機系統。這些AI無人機能夠在無需人工干預的情況下，自主識別機場並精準定位飛機的脆弱點。

軍聞網站《Defence Blog》報導，SBU發布的照片顯示，這些無人機被巧妙地藏匿在模組化木屋中，這些木屋則被裝載於停靠在俄羅斯空軍基地附近的卡車上。木屋頂部的隔間可以遠端開啟，使無人機得以直接朝預定目標發射。據報，SBU特工成功將150架小型攻擊無人機及300件彈藥運入俄羅斯境內，其中116架無人機被發射。烏克蘭在整個攻擊過程中，透過俄羅斯電信網絡維持控制，並具備AI航向修正能力。

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烏克蘭此次攻擊中，AI無人機精準命中了俄軍圖-95MS轟炸機的翼下掛架，也就是Kh-101巡弋飛彈的掛載點，還有鄰近的油箱。另一張照片顯示，SBU局長馬柳克（Vasyl Maliuk）正在研究圖-95和圖-22M3轟炸機的詳細圖像，其中標註了被選為主要攻擊區域的飛機結構弱點。

根據SBU的說法，這些基於情報的目標決策，已被整合到AI系統中，使無人機能夠在無人為操控的情況下自主執行打擊序列。

Almost 5000km from Ukraine, a Ukrainian drone operator takes his time in choosing the perfect point of impact to destroy this Tu-95 strategic bomber that regularly rains missiles on the cities of Ukraine. pic.twitter.com/CqDcHqY35I — Kyiv Insider （@KyivInsider） June 1, 2025

SBU強調，整個行動從設計到執行，完全使用烏克蘭的系統和通訊工具，所有零件均為本土製造，或從中國供應商採購，並無西方零組件參與。此次深入俄羅斯境內打擊其戰略轟炸機的行動，標誌著烏克蘭迄今執行過的最複雜、影響最深遠的任務之一。

根據先前報導及烏方說法，此次襲擊共擊中41架俄軍飛機，其中包括經常用於對烏克蘭城市發射巡弋飛彈的戰略轟炸機。接近策劃階段的官員證實，該任務籌備時間超過18個月。

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