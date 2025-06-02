盛讚烏軍戰鬥意志 《華爾街日報》反酸川普政府光說不練

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與負責「蜘蛛網」行動的安全局局長馬柳克（右）討論行動成果。（歐新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭1日以無人機奇襲俄羅斯，據稱破壞至少4座空軍基地共41架軍機。《華爾街日報》2日在社論中盛讚，烏克蘭展現戰鬥意志和能力，同時也揶揄美國政府挺烏態度搖擺，說要阻止殺戮，卻未向烏克蘭提供更多防空武器。

該篇社論指出，烏軍在週末大膽對俄國境內採取「蜘蛛網」行動，先將無人機走私到俄國境內，再於空軍基地附近發射，對俄國軍機造成重創，「這是創意和決心的絕佳案例」。據傳俄軍這些軍機，包含向烏國發射巡弋飛彈的轟炸機，其中不乏可攜帶核彈頭者。

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儘管無人機攻擊不會改變戰爭進程，仍顯示烏國有能力在遠離俄國邊境的地方發動攻勢。這次行動耗時18個月策劃，而完成這項行動所需的情報，也是克里姆林宮感到不安的原因，「烏克蘭是否得到俄國人的幫助」？

美國副總統范斯掛在嘴邊的一句話是，烏國贏不了與俄國的戰爭，似乎認為這是撤回美國軍事支持的理由，但烏國仍奮力挫敗克宮「征服計畫」，這就是戰鬥意志的展現。

俄國1日也以飛彈襲擊烏國軍事訓練基地，造成10餘人死亡及多人受傷，這顯示俄國在火力方面仍佔優勢，尤其是在烏國防空攔截武器日益減少的情況下。川普政府口口聲聲說，要阻止殺戮，但最好的辦法就是向基輔提供更多防空武器。

烏、俄預計2日在土耳其展開下一輪和平談判，但俄國似乎不願意提出任何嚴肅的提議，這對川普總統的停火要求來說，是一種持續性的侮辱。

社論呼籲，共和黨籍參議員葛蘭姆和民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）共同提案制裁向俄採購石油、天然氣的國家，該是時候進一步推動。

共和黨雖希望聽取川普的意見，「但參議員並非盆栽植物，他們需要儘快證明自己是真心誠意地想幫助一個絕望的盟友為自由而戰，反抗一個就算在烏國戰勝，也不會停止掠奪的獨裁者」。

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