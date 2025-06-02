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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

肩並肩軍演還有新東西 美軍「魔鬼魚」無人艇低調加入演訓行列

2025/06/02 18:00

一艘美軍的T-38「魔鬼魚」無人艇（右），上（5）月初現蹤於菲律賓蘇比克灣海軍基地，由美海軍的突擊快艇拖行前進，實施演練。（美軍DVIDS網站）一艘美軍的T-38「魔鬼魚」無人艇（右），上（5）月初現蹤於菲律賓蘇比克灣海軍基地，由美海軍的突擊快艇拖行前進，實施演練。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國、菲律賓月前舉辦年度「肩並肩」（Balikatan 25）多國軍演，不只演訓首納日本海上自衛隊兵力，美軍陸戰隊更部署新型反艦、反無人機系統至菲國本土，引發外界高度矚目，但濱海戰力外，美軍近期更低調揭露了軍用無人艇前來演練有、無人協同作戰的畫面，凸顯兩國海軍的戰術、戰法進入新階段。

根據美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）資訊，在上月初的肩並肩軍演期間，可見一艘T-38「魔鬼魚」（Devil Ray）無人艇在菲國蘇比克灣水域內，由美國海軍特種部隊的突擊快艇向前拖行，凸顯今年軍演不只強調灘岸作戰，也將先進的有、無人協同作戰架構帶入菲律賓，形成肩並肩軍演的另一個亮點。

美國海軍的特種作戰突擊快艇（Special Warfare Combatant Craft Assault）。（美軍DVIDS網站）美國海軍的特種作戰突擊快艇（Special Warfare Combatant Craft Assault）。（美軍DVIDS網站）

軍聞媒體「Naval News」上（5）月底報導則指出，這張在蘇比克灣基地內進行的演練，除了美海軍突擊快艇和「魔鬼魚」外，連菲國海軍的「阿塞羅級」（Acero-class）飛彈快艇、近岸巡防艦「皮拉爾號」（PS-15）和登陸艦「南達沃省號」（LD-602）也停泊一旁，具備實施聯合演訓的條件。

今年的「肩並肩」軍演自今年4月21日持續至5月9日，共計三周，除美、菲、澳、日四國兵力參演，另有16國觀察員同步參與；在演訓部署方面，最令外界關注的莫過能牽制巴士海峽的美軍陸戰隊「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）、MADIS低空反無人機系統等；相較之下，本次揭露的美軍無人艇演訓影像直到5月底才低調公開，顯得神秘許多。

由美軍測試中的T-38「魔鬼魚」無人艇，其航行速度可破百節（185.2公里／時），並可視任務需求搭載偵蒐儀、微型飛彈系統，是遂行不對稱作戰的利器。（美國MARTAC公司官網）由美軍測試中的T-38「魔鬼魚」無人艇，其航行速度可破百節（185.2公里／時），並可視任務需求搭載偵蒐儀、微型飛彈系統，是遂行不對稱作戰的利器。（美國MARTAC公司官網）

雖然美軍照片資訊並未明指誰操作這艘T-38無人艇，但報導指出，菲律賓海軍旗下共有四艘T-12、一艘T-38無人艇，同時編有專責的「無人艇第一分隊」（USV Unit One），以強化該國在南海周邊水域的情監偵態勢感知。

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