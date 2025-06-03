烏俄第2輪和談落幕 澤倫斯基：雙方將再度交換戰俘

烏克蘭與俄羅斯在土耳其伊斯坦堡進行第2輪和平談判。（法新社）

首次上稿 06-02 22:00

更新時間 06-03 06:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的第2輪和平談判今（2）日在土耳其伊斯坦堡的徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行，僅進行不到1小時便結束，雙方再次達成交換戰俘的協議，但俄方拒絕全面無條件停火，僅提議部分地區停火「2至3天」，烏克蘭代表團則說，需要一週時間來「決定下一步」。

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綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，烏俄本輪和平談判在豪華飯店徹拉安宮舉行，主持和談的土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）在談判開始前對兩國代表團表示：「全世界都關心這裡的交流。我相信你們會取得具體成果，帶我們向和平更近一步。」

菲丹補充說，會談的目標在於評估停火條件、商討兩國總統見面的可能性，並尋求更多戰俘交換的機會。

烏克蘭外交部在Telegram上PO出的影片顯示，談判大約在台灣時間晚間7點半左右開始，座位安排不同於上輪談判，部分成員穿著軍裝的烏克蘭代表團坐在畫面右側，西裝筆挺的俄國代表團位於左側。

雙方的談判不到1小時就結束，正在立陶宛參與其他行程的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會後表示，俄烏雙方正在籌備交換戰俘事宜。

俄國代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）說，俄羅斯在會談中提議在前線某些地區停火「2到3天」，以便收集屍體，另外也已提交給烏克蘭代表團一份關於達成和平與停火的備忘錄。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）指出，雙方除了達成交換戰俘與士兵屍體的協議之外，也討論了澤倫斯基與普廷甚至加上川普在6月底會面的可能性，現在代表團需要一週的時間「決定下一步」；副外交部長基斯利察（Serhiy Kyslytsya）表示，俄國拒絕全面無條件停火。

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