無人機奇襲 美軍：顛覆成本曲線 凸顯現代戰場透明性

美國陸軍參謀長喬治認為，烏克蘭「蜘蛛網行動」以無人機行動深入俄國境內數千公里突襲，以小搏大，顛覆傳統成本曲線，也凸顯出現代戰場的「透明性」，幾乎無所遁形。（彭博資料照）

〔中央社〕烏克蘭「蜘蛛網」無人機行動深入俄國境內數千公里，襲擊軍事基地，引發美國軍方高度關注。美國陸軍參謀長喬治今天表示，這場行動以小搏大，顛覆傳統成本曲線，也凸顯出現代戰場的「透明性」，幾乎無所遁形。

烏克蘭昨天發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，震撼全球。這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里。烏克蘭安全局（SBU）指出，逾40架俄軍軍機因此遭毀。

請繼續往下閱讀...

喬治（Randy George）上午在華府AI EXPO一場論壇上指出，「蜘蛛網」徹底顛覆傳統「成本曲線」的邏輯。烏軍出動極低成本的無人機系統，卻摧毀俄軍價值數百萬甚至數十億美元的戰力。

「看看這些系統與它們摧毀的系統相比下有多便宜。我們在做每一件事的時候，都必須考慮這點」，喬治說。

他提到，這次攻擊凸顯現代戰場的「透明性」。「我們常常說，在現代戰場上，你真的無法隱身」，部隊必須更分散、降低特徵信號等，這也是他持續與部隊與指揮官討論的議題。

「蜘蛛網」行動被全程拍攝，數小時內就在全球傳開。喬治也提到開放且快速的資訊流通性，對軍事行動帶來的影響。「我們所有人都在幾分鐘內就知道了（烏克蘭無人機攻擊事件）。全部都公開在開源資料上」。

烏克蘭軍方指出，34%載有巡弋飛彈的俄羅斯戰略轟炸機被毀，俄方損失價值達70億美元（約新台幣2099億元）。

烏克蘭襲擊後，與俄羅斯國防部關係密切的俄國部落客賴巴（Rybar）說這是一次「非常沉重的打擊」，並指出俄羅斯情報部門犯下「嚴重錯誤」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯短期內將被迫重新思考如何運作、存放和保護剩下的戰略轟炸機機隊。一如美國，俄國通常將長距離轟炸機停在室外，以便於被觀察到，這既是出於作戰需求，也是冷戰末期與美國簽訂核裁軍協議的條款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法