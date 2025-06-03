匈牙利首購L-39NG教練機交付 還可當偵察機來用

匈牙利採購首批L-39 NG輕型攻擊教練機已經交機。（圖取自匈牙利空軍）

〔記者吳哲宇／台北報導〕匈牙利採購首批L-39 NG輕型攻擊教練機獲得交付。該批教練機含偵察機型，可強化匈空軍戰力機型整合。

軍聞網站「The Aviationist」報導，匈牙利採購的首批L-39 NG輕型攻擊教練機，首批3架由捷克沃多喬迪航太（Aero Vodochody）集團打造的L-39 NG，5月30日飛抵匈國凱奇凱梅特（Kecskemét）空軍基地，邁出匈牙利空軍飛訓能量現代化的重要一步。而匈國空軍總計採購12架L-39 NG，包含8架教練機型與4架偵察機型，預計2028年全數交付完畢，除作為匈國新一代飛訓平臺外，亦能發揚情監偵能量，可進行多元作戰任務潛力。

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報導指出，匈牙利已為此開發一套全面的地面訓練系統，包括現代飛行模擬器、任務規劃和評估工具以及針對L-39 NG平台量身定制的訓練支援基礎設施。

L-39 NG暱稱「天狐」（Skyfox），係為L-39系列教練機的最新構型，具備最高907公里時速及5.6噸的最大起飛重量，不加掛副油箱的最大航程達2130公里，並擁有數位化座艙與航電，大幅提升飛訓效率與安全性，其機身下方擁有5個掛點，具備多種武裝、感測器等掛載潛力，而偵察機構型則是預先整合了MX-15光電感測器，可執行偵察任務與雷射標定等戰術動作。

報導指出，該飛機可以根據客戶的需求配備各種武器，特別是該飛機甚至可以配備安裝在吊艙中的AESA（主動電子掃描陣列）雷達；而教練機和偵察機之間的主要區別在於整合了MX-15 EO/IR電光紅外線吊艙，該吊艙提供雷射追蹤和指示功能。

匈牙利2022年與沃多喬迪航太集團簽署L-39 NG採購合約，除共計12架機體外，還包含該型機的模擬器及完整支援服務，而在首批機體交付前，匈空軍飛官也已完成超過1百架次飛訓，可在返國後快速形成飛訓能量，而在首批3架L-39 NG交付後，匈國預計今年底前還將接收剩餘5架教練機構型的L-39 NG，後於2028年接收4架偵察機構型的機體。

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