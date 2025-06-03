俄空軍基地核武庫告急！再損四架Tu-22M3 衛星影像曝光

左圖為俄羅斯國防部發布的圖-22M3 （Tu-22M3） 轟炸機資料照；右圖為合成孔徑雷達 （SAR） 衛星影像，紅圈標示處顯示該型轟炸機在俄羅斯貝拉雅 （Belaya） 空軍基地遭摧毀後的殘骸。（圖：俄羅斯國防部 / Umbra space / Chris Biggers）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新衛星影像進一步證實，烏克蘭先前針對俄羅斯境內戰略空軍基地的「蜘蛛網行動」（Operation Spider's Web） 中，位於西伯利亞的貝拉雅 （Belaya） 空軍基地再有四架圖-22M3 （Tu-22M3，逆火式） 戰略轟炸機遭摧毀。這一發現使得該基地確認損失的轟炸機總數持續攀升，對俄羅斯航空太空軍的遠程打擊能力構成嚴重打擊。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，社群平台X用戶 Chris Biggers 公布了這些運用合成孔徑雷達 （SAR）技術拍攝的衛星影像。SAR技術能在任何天氣條件或晝夜情況下提供高解析度成像。影像評估顯示，除了先前已知的四架圖-95 （Tu-95，熊式） 轟炸機損失外，此次再確認四架圖-22M3轟炸機被毀，其中三架在遇襲時停放於加固機堡內。這些飛機原停放位置均留有大量殘骸，表明其已無法修復或重返服役。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國家安全局 （SBU） 先前已證實，在「蜘蛛網行動」中，成功使用第一人稱視角 （FPV） 無人機在別拉亞空軍基地摧毀了八架轟炸機。SBU透露，此次行動依賴烏克蘭自主研發、並由人工智慧 （AI） 增強的無人機系統，這些AI無人機能自主識別機場並精確定位飛機的脆弱點執行攻擊。

衛星影像揭露俄羅斯貝拉雅 空軍基地在烏克蘭「蜘蛛網行動」襲擊後的慘重損失，圖中清晰標示多架Tu-95 戰略轟炸機及至少一架Tu-22M3 轟炸機遵被摧毀或可能受損。（圖：Umbra space / Chris Biggers）

根據烏克蘭官方資訊，SBU共部署了117架攻擊無人機，擊中了俄軍本土機場34%的戰略巡弋飛彈載具。除了貝拉雅基地，俄羅斯戰略航空兵使用的奧列尼亞 （Olenya） 空軍基地（距離烏克蘭邊境近1800公里），以及位於梁贊州的佳吉列沃 （Dyagilevo） 和伊萬諾沃州的伊萬諾沃 （Ivanovo）軍事基地也遭到攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，儘管別拉亞基地距離前線4400公里，但此次行動在俄羅斯境內的「辦公室」竟設於聯邦安全局 （FSB） 總部附近。

由於圖-95和圖-22M3目前均已停產，損失此類轟炸機對俄羅斯航空太空軍而言是沉重打擊。這些飛機數量的減少，不僅將在其空基核威懾系統中造成缺口，也將降低其針對烏克蘭領土的出擊頻率。分析指出，隨著俄羅斯空軍基地安全措施的加強，俄方未來可能開始將其轟炸機航空兵力轉移至更偏遠的機場。

衛星影像顯示，俄羅斯貝拉雅 空軍基地內，至少三架Tu-22M3 戰略轟炸機在烏克蘭「蜘蛛網行動」襲擊後被摧毀，圖中標示了其可能位置。（圖：Umbra space / Chris Biggers）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法