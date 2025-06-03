英國擬重啟空射核打擊能力 擬採購可搭載B61核彈的F-35A戰機

美國空軍F-35A進行B61 Mod 12戰術核武的投放測試。（圖：美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中斷空中核打擊能力逾30年的英國，正考慮重啟此一戰略選項。《週日泰晤士報》等媒體指出，英國政府正評估採購可搭載美製 B61 戰術核彈的 F-35A 戰機，以因應俄羅斯日益升高的地緣威脅。此舉若成真，將是冷戰後英國核戰略的重大轉變。

英國自退役WE.177核彈與其搭載機種，包括布萊克本「海盜式」（Blackburn Buccaneer）與「狂風」GR1/1A（Tornado GR1/1A）後，核嚇阻力量全數依賴「前衛級」（Vanguard-class）彈道飛彈潛艦及其搭載的三叉戟 D5（Trident D5）潛射飛彈。這套單一海基戰略曾被認為最契合英國防務需求，並影響法國是否保留空基核打擊的政策辯論。

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但面對「威脅新時代」，英國正重新評估核嚇阻架構。 6月2日發布的《戰略防務檢討》（Strategic Defence Review），提出擴充核打擊手段的方向。據報導，國防部已研議重建空基核能力，並獲首相施凱爾、國防大臣希利及參謀長拉達金上將支持。

英國擬採購的F-35A戰機由洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）製造，為第五代常規起降型，具備搭載B61的能力，可收納於內部彈艙保持低可偵測性。此機型已納入美國、德國、義大利、荷蘭和比利時等北約核共享架構。F-35A 配備 AN/APG-81 AESA 雷達、360度分散式孔徑系統（DAS）、光電瞄準系統（EOTS）與頭盔顯示器（HMDS），搭載普惠 F135-PW-100發動機，推力約為 1萬9500 公斤，最高時速達 1.6 馬赫，作戰半徑超過2200公里，具備多重作戰能力。

雖未正式加入北約核共享體系，英國曾於2008年前在拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）部署B61，由美軍 F-15E 戰機操作。該基地現正翻修並將部署 F-35A，顯示重啟核武部署的可能性。

目前英軍僅操作可短場起飛與垂直降落的F-35B，主要部署於「伊莉莎白女王級」（Queen Elizabeth-class）航空母艦。根據《軍事平衡 2025》（The Military Balance 2025），英國空軍與海軍合計約擁有33架F-35B，與原訂採購的138架仍有差距。F-35B並不具備整合北約核武的能力，若轉向採購 F-35A，將是戰力結構的重大調整，補足長期以來對海基核嚇阻的依賴。

一架隸屬於美國空軍猶他州希爾空軍基地第34戰鬥機中隊的F-35A「閃電II」戰機，從英國拉肯希斯皇家空軍基地 （RAF Lakenheath） 起飛。英國正考慮採購此型號戰機以恢復其空基核打擊能力。（圖：英國國防部）

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